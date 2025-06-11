Співачка розповіла, що концерти сьогодні не приносять їй доходів, а роялті від пісень є доволі мізерними, пише Show24 з посиланням на інтерв'ю kp.ua.

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Зараз Цибульська заробляє не на творчості, а на рекламах, дуетах й онлайн-контенті. За її словами, сьогодні концерти – це не про гроші, а роялті вона називає приємним компліментом.

Але концерти – це як молитва. Не для грошей, а для зв'язку. Роялті – це як кишенькові від Всесвіту: приємно, але не проживеш. Пісні крутять, але щоб платили, треба, щоб ще й зірки зійшлись. Тому роялті – як комплімент від баристи. Не розбагатієш, але день приємніший,

– зазначила артистка.

Крім того, усі зароблені гроші йдуть на її творчість, а от фінансово родину забезпечує чоловік. Обранець Цибульської деколи може допомогти дружині з кар'єрою, але це буває у моментах, коли Ольга знаходиться "на краю".

Ольга Цибульська з чоловіком і сином / Фото з інстаграму артистки

Якщо і підстраховує – то не як банк, а як партнер, який бачить, коли я стою на краю і тримаюся на ентузіазмі та заспокійливих. У нашому шлюбі немає "він дав – вона витратила". Є "він повірив – вона зробила",

– відверто поділилась Цибульська.

Нагадаємо, що раніше виконавиця приховувала коханого. Вперше він показався під час повномасштабної війни. Ним виявився Сергій Грисюк – керівник ТОВ "Радивилівмолоко", яким також керують його батько та брат. Раніше чоловік був депутатом Радивилівської міськради.

Нещодавно "Міс Україна Всесвіт", Анна Неплях, показала свою елітну квартиру вартістю близько 11 мільйонів гривень, яку вона отримала у подарунок від колишнього бойфренда.