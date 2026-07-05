Оля Цыбульская опубликовала редкое фото с мамой и братом

В своем инстаграме певица посвятила маме Наталье трогательное поздравление с днем рождения. Цибульская призналась, что больше всего ценит искренность, которую мама сумела привить своим детям.

По случаю праздника Оля поделилась редким снимком из детства в своем блоге. На фотографии еще совсем маленькая Оля позирует вместе с братом и молодой мамой.

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Поздравление для мамы от Оли Цыбульской

В эпоху искусственного интеллекта я очень рада, что у меня есть настоящее. Настоящая любовь, которую ты воспитала в нас с братом, – написала артистка.



Оля Цибульская с мамой и младшим братом / Фото из инстаграма звезды



Также она поблагодарила маму за мудрость, поддержку и силу, с которой та пережила непростой год. Оля пожелала ей не бояться мечтать, путешествовать, творить и позволять себе быть счастливой.

На теплые слова дочери ответила и сама именинница. Наталья призналась, что самой большой ценностью для нее остается семья, а их сила – в любви, искренности и единстве.

Под постом быстро собрались сотни поздравлений от поклонников. К ним присоединился и певец DZIDZIO, который кратко, но искренне пожелал маме Цибульской исполнения всех мечтаний.

Также свежим фото с родными поделилась с подписчиками "Мама Верки Сердючки".