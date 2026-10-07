Show24 Украинские звезды "После третьей песни задыхалась": Оля Цыбульская рассказала, как резко похудела после потери отца
7 октября, 10:31
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"После третьей песни задыхалась": Оля Цыбульская рассказала, как резко похудела после потери отца

Марта Яровая

Украинская певица Оля Цыбульская поразила поклонников кардинальными изменениями во внешности. Артистка откровенно призналась, что стало настоящей причиной ее стремительного похудения, и прокомментировала упреки относительно использования популярных лекарственных препаратов.

В интервью изданию OBOZ.UA Цыбульская рассказала, что на вопросы о потере веса она часто шутит о "молодом любовнике". Однако на самом деле толчком к переменам стало трагическое событие в семье – смерть ее отца. Из-за сильного стресса певица потеряла аппетит, желание работать и строить планы.

Чтобы справиться с эмоциональным истощением, психолог и врач посоветовали Оле выводить стресс через тело – больше двигаться и заниматься спортом. Впоследствии артистка увидела в зеркале первые результаты, которые ее немало мотивировали.

Сейчас идет вторая часть моего всеукраинского тура, и физически мне гораздо легче. Ведь во время прошлой части тура я задыхалась уже после третьей песни. А сейчас могу легко петь, двигаться, танцевать,
– призналась звезда.

Дополнительной мотивацией для Цибульской стали неудачные фотографии с ее концертов, сделанные зрителями с партера. Певица отметила, что хотя видеть собственные недостатки фигуры на снимках было сложно, именно эти фотографии буквально заставили ее "закрыть рот" и взяться за себя.

На самом деле я даже тем людям, кто фотографировал меня на концертах с партера, да еще и снизу, благодарна. Они буквально заставили меня закрыть рот. Я даже эти фотографии выкладывала у себя в инстаграме: вот я, вот мое тело, вот эти складки – все как есть. Это было, конечно, жесть. Но, наверное, мне нужно было это увидеть,
– добавила Оля.

Выступление Цибульской / скриншот из видео

Артистка отреагировала и на упреки хейтеров о том, что ее новая стройность – это результат модных препаратов для похудения, а не спорта.

Прежде всего, хочу сказать, что не считаю препараты чем-то плохим. Если лекарственное средство проверено, назначено врачом и действительно нужно человеку, не вижу в этом ничего постыдного,
– подчеркнула певица.

Оля Цибульская сейчас / фото из инстаграма

Недавно Оля Цибульская показала с архивные фотографии с братом, а также то, как они изменились с годами.

 