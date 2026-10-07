"После третьей песни задыхалась": Оля Цыбульская рассказала, как резко похудела после потери отца

Украинская певица Оля Цыбульская поразила поклонников кардинальными изменениями во внешности. Артистка откровенно призналась, что стало настоящей причиной ее стремительного похудения, и прокомментировала упреки относительно использования популярных лекарственных препаратов.

В интервью изданию OBOZ.UA Цыбульская рассказала, что на вопросы о потере веса она часто шутит о "молодом любовнике". Однако на самом деле толчком к переменам стало трагическое событие в семье – смерть ее отца. Из-за сильного стресса певица потеряла аппетит, желание работать и строить планы.

Чтобы справиться с эмоциональным истощением, психолог и врач посоветовали Оле выводить стресс через тело – больше двигаться и заниматься спортом. Впоследствии артистка увидела в зеркале первые результаты, которые ее немало мотивировали.

Сейчас идет вторая часть моего всеукраинского тура, и физически мне гораздо легче. Ведь во время прошлой части тура я задыхалась уже после третьей песни. А сейчас могу легко петь, двигаться, танцевать,

– призналась звезда.

Дополнительной мотивацией для Цибульской стали неудачные фотографии с ее концертов, сделанные зрителями с партера. Певица отметила, что хотя видеть собственные недостатки фигуры на снимках было сложно, именно эти фотографии буквально заставили ее "закрыть рот" и взяться за себя.

На самом деле я даже тем людям, кто фотографировал меня на концертах с партера, да еще и снизу, благодарна. Они буквально заставили меня закрыть рот. Я даже эти фотографии выкладывала у себя в инстаграме: вот я, вот мое тело, вот эти складки – все как есть. Это было, конечно, жесть. Но, наверное, мне нужно было это увидеть,

– добавила Оля.

Выступление Цибульской / скриншот из видео

Артистка отреагировала и на упреки хейтеров о том, что ее новая стройность – это результат модных препаратов для похудения, а не спорта.

Прежде всего, хочу сказать, что не считаю препараты чем-то плохим. Если лекарственное средство проверено, назначено врачом и действительно нужно человеку, не вижу в этом ничего постыдного,

– подчеркнула певица.

Оля Цибульская сейчас / фото из инстаграма

Недавно Оля Цибульская показала с архивные фотографии с братом, а также то, как они изменились с годами.