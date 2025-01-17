Оля Полякова празднует день рождения: как изменилась звезда и чем поражала на протяжении карьеры

Сегодня, 17 января, эпатажной Оле Поляковой исполнилось 46 лет. Певица не просто звезда на сцене, но и актриса, мама и жена.

Родилась Полякова в Виннице. Там она училась в музыкальной школе и училище культуры и искусств. Позже окончила Киевский университет культуры и искусств и Национальную музыкальную академию Чайковского. Имеет диплом оперной певицы. Как менялась Оля Полякова на протяжении звездной карьеры, узнавайте на Show 24.

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Как за время карьеры изменилась Оля Полякова

Звездную карьеру артистка начала в конце 90-х годов. Уже тогда она одерживала победы на фестивалях и пыталась заявить о себе.

Оля Полякова в 16 лет / Фото из инстаграма певицы

В 2000 году вышел дебютный клип Поляковой на песню "Так не бывает", который попал в ротацию "Территории А". А уже через год певица выпустила первый компактный диск.

Оля Полякова – "Так не бывает": смотрите видео онлайн

В 2008 году исполнительница несколько обновила образ, который связала с выходом трека "Суперблондинка".

Оля Полякова в новом образе – 2008 год / Фото из архива певицы

Через некоторое время певица оказалась на пике славы благодаря трекам "Шлепки" и "Люли". Тогда ее фирменным образом стал кокошник, боди и высокие каблуки.

Оля Полякова / Фото из соцсетей

Полякову все чаще стали приглашать на телевидение, где она участвовала в проектах: "Звезда+Звезда", "Кто против блондинок?", а во время второй беременности даже стала участницей аналога американского шоу "Привет, декрет!". Камеры сопровождали артистку круглосуточно, ведь она хотела доказать, что даже во время беременности можно продолжать работать и строить карьеру.

Оля Полякова в программе "Привет, декрет!" / Скриншот с видео

Позже знаменитость уже не была участницей на шоу, а заняла кресло судьи. Зрители могут помнить Полякову по таким проектам: "Удивительные люди", "Х-Фактор", "Маска" и "Голос страны". В 2022 году приняла участие в грузинских "Танцах со звездами". Ее партнером по паркету был Максим Ежов. В седьмом эфире пара исполнила зажигательную румбу, однако судьям было этого недостаточно. От так, Оля и Максим покинули проект.

Стоит напомнить и то, что эпатажная артистка все время экспериментирует с внешностью. Ее образы поражают зрителей, а длинные ноги и белокурые волосы остаются неизменной визитной карточкой певицы.

Оля Полякова / Фото из инстаграма исполнительницы

Оля Полякова / Фото из соцсетей

После начала полномасштабного вторжения Полякова символически сожгла свой главный атрибут в образах – кокошник. Но это не помешало и в дальнейшем выбирать яркие аутфиты для концертов, используя новые детали и цвета.

Напомним и то, что звезда не стесняется публиковать фотографии или видео без макияжа, тем самым развеивая миф, что женщина "должна" 24/7 быть накрашенной.

Оля Полякова без макияжа / Фото из соцсетей

Осенью прошлого года знаменитость удивила публику очередным образом, ведь показалась с новым цветом волос. Стилист Егор Андрюшин, известный своими превращениями звезд, создал для Оли Поляковой новое амплуа.

Где сейчас Оля Полякова

Певица замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет. У пары есть двое детей: дочь Мария и дочь Алиса.

С первого дня, как я встретила своего Вадика, я никогда больше в жизни не чувствовала, что могу что-то потерять. Я всегда чувствовала опору – то, что он мне дал и то, от чего я никогда не смогу отказаться. Сквозь все эти годы именно он оказался моей стеной, моим фундаментом. Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с мужем. У нас было разное. У нас тоже есть проблемы. Но чувство фундамента – оно с первого дня со мной. И по этой причине я никогда не расстанусь со своим мужем,

– рассказывала о супружеской жизни артистка.

Оля Полякова с семьей / Фото из инстаграма звезды

Полякова продолжает творческую деятельность, выступает с концертами, а также вместе с Машей Ефросининой ведут программу на ютубе "Взрослые девушки".