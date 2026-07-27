Слезы Пугачевой и неудачные шутки Потапа: как украинские звезды опозорились на фестивале в Юрмале

Музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии обернулся громкой волной критики украинских артистов. Оля Полякова, а также возрожденный дуэт Потапа и Насти Каменских оказались в центре скандала из-за исполнения старых русскоязычных хитов, публичных реверансов в сторону Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также противоречивых связей с россиянами.

Нынешний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 должен был стать мощной площадкой в поддержку Украины, однако участие Оли Поляковой, Насти Каменских и Потапа заранее возмутила сеть . Более того, дальнейшее поведение некоторых отечественных артистов на мероприятии вызвало у публики только разочарование.

Вместо однозначной проукраинской позиции зрители увидели странный микс по русскому языку, ностальгии по старым хитам и сомнительные реверансы в сторону артистов из РФ. В соцсетях сразу же разразился настоящий шквал критики, ведь украинцы не стали терпеть подобные выходки во время полномасштабной войны.

Оля Полякова

Во время выступления на юрмальской сцене Оля Полякова исполнила трек "В твоих объятиях", который посвятила женам украинских защитников.

Песня умилила зал, а 77-летняя Алла Пугачева даже не смогла удержать слез. Впрочем, весь трогательный эффект быстро исчез из-за дальнейшего поведения певицы.

В конце перформанса Полякова публично поблагодарила российских супругов со сцены:

Алла, Максим, благодарю вас за поддержку Украины. Мы очень сильно это дорожим.

А за кулисами на красной дорожке артистка нежно обнималась с ними и перешла на русский: "Очень рада вас видеть".

В сети певицу сразу же разнесли в пух и прах, напомнив, что Галкин в свое время вел концерты в оккупированной Ялте, так что подобные дифирамбы выглядят как минимум некстати.

Комментарии об Оле Поляковой / скриншот из тредса

Кроме этого, артистка попала в еще один скандал . На официальной странице фестиваля появилось видео, где Полякова держится за руки и улыбается с музыкантом Сергеем Григорьевым-Апплоновым (Grey Wiese). Певцу сразу вспомнили его размытую позицию по поводу войны, уклонение от осуждения агрессии РФ и дружбу с Ксенией Собчак и Яной Рудковской. После шквала гневных комментариев скандальный ролик быстренько удалили.

Оля Полякова из Grey Wiese / скриншот с видео

Потап и Настя Каменских

Не меньше удивил и разозлил сеть дуэт Потапа и Насти Каменских. На сцене в Юрмале артисты появились в свадебных образах – Настя надела пышное платье с фатой, а рэпер подписал их совместное видео в инстаграмме коротко: "Get married again?"

Однако главным разочарованием для украинских слушателей стал репертуар возрожденной группы. Вместо украинских песен или новых адаптаций артисты без угрызений совести исполнили свои давние русскоязычные хиты: "У нас на районе", "У мамы", "Все пучком" и "Не пара".

Более того, во время выступления Потап и Настя устроили странный интерактив – начали собирать у зрителей реквизитные деньги, шутя, что они понадобятся им для следующих концертов. А после этого рэпер решил выдать серию сомнительных комплиментов россиянам в зале.

Обращаясь к Пугачевой, он заявил:

Нас не было 10 лет на сцене, посмотрите, что происходит. Алла Борисовна, как вы красиво выглядите, вы все больше и больше становитесь похожей на Кристину Орбакайте.

Не обошел вниманием он и Галкина, сделав подводку к следующему треку:

Макс, ты знаешь, ты краешь всю инстаграмму. 50 лет, мы знаем как в психологии называется этот возраст, но у нас этот возраст называется "Чумачечая весна".

Вероятно, рэпер пытался сделать юмористическое вступление в следующий трек, однако выражение лица Аллы Пугачевой продемонстрировало, что шутка оказалась неудачной.

Алла Пугачева / коллаж 24 Канала

Кстати, Настю Каменских сняли на видео с округлым животиком в Юрмале, однако не все так однозначно.