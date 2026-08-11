Полякова назвала имя экс-депутата, который поджог ее квартиру и оставил шрамы на всю жизнь

Украинская певица Оля Полякова потрясла интернет жутким признанием из своего прошлого. Звезда впервые публично назвала имя мужчины, который жестоко издевался над ней и преследовал ее семью после разрыва отношений.

Знаменитость вспомнила травматический опыт, который пережила еще в 16-летнем возрасте. Тогда она оказалась в крайне опасной ситуации из-за отношений, сопровождавшихся насилием. Когда же девушка решила уйти от обидчика, он не оставил ее в покое. Поляковой пришлось долгое время скрываться вместе с матерью, однако влиятельный мужчина смог ее выследить.

В своем интервью журналистке Рамине Эсхакзай артистка не стала молчать и раскрыла личность нападавшего.

У меня был бандит. Как он меня избивал, да еще и после того, как я его бросила, сбежала от него, два месяца скрывалась. Он меня нашел, избил, я попала в больницу. Я могу назвать – это Сергей Кармалита. Был такой авторитет в Виннице. Он сейчас жив, он, по-моему, даже депутат. И я хочу сказать, что он очень жестокий человек. Мне было 16, и когда я от него сбежала, то моя мама прятала меня два месяца,

– откровенно призналась певица.

Артистка утверждает, что делом не ограничилось только физическое насилие с его стороны. Бывший избранник продолжил систематически преследовать ее и даже прибег к откровенному криминалу, привлекая посторонних лиц.

Он нанял людей, которые подожгли нам дверь, и меня снова избили,

– вспомнила ужасные события звезда.

Оля Полякова о обидчике / скриншот из видео

Последствия тех жестоких нападений Полякова ощущает до сих пор. После сильного избиения у знаменитости навсегда остался заметный шрам возле брови. Кроме того, у певицы возникли серьезные проблемы со слухом, которые беспокоят ее и сегодня. В те времена семья пыталась найти защиту у правоохранителей, но многочисленные обращения в полицию не дали никакого результата из-за связей и большого влияния обидчика в городе.

В беседе с журналисткой артистка также прокомментировала волну критики со стороны соотечественников из-за ее совместных фото и объятий с Галкиным и Пугачевой.