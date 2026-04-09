Оля Полякова после скандального интервью обратилась к мужу: "Попрощайся со всеми"
- Оля Полякова вмешалась в интервью мужа Вадима Буряковского с Дмитрием Гордоном, шутя о предыдущем скандале.
- Полякова попросила мужа не обсуждать ее друзей, сохраняя юмористический тон в разговоре.
Муж Оли Поляковой во второй раз дал интервью Дмитрию Гордону. На этот раз певица вмешалась в их разговор и с юмором прокомментировала предыдущий скандал.
Бизнесмен Вадим Буряковский снова появился на канале "В гостях у Гордона". Посреди эфира к нему позвонила звездная жена.
Оля Полякова "ворвалась" в разговор мужа с Гордоном и пошутила о том, как Вадиму удалось снова выйти из дома.
А как ты сбежал? Я же тебя закрыла и ноги сломала,
– сказала артистка.
Дмитрий Гордон взял трубку и рассказал о том, что Вадим теперь – суперзвезда. Оля ответила, что теперь муж может ехать на гастроли и "наконец" зарабатывать деньги. После этого артистка обратилась к мужу с замечаниями.
"Ты, Вадик, там волнами своей памяти плавай, а я о своих волнах сама расскажу, понял? Ты там находишься как мой муж, поэтому обсуждай своих друзей, а моих не трогай", – "вычитала" Полякова Буряковского.
Оля Полякова ворвалась в интервью мужа / Скриншот с видео
После еще нескольких шутливых реплик Гордон попросил певицу дать обещание, что она больше не будет закрывать мужа дома.
Могу точно пообещать, что он у тебя находится вот на этот раз в последний раз. Вадик, ты там попрощайся со всеми,
– ответила Полякова.
Вадим Буряковский с юмором сказал, что теперь его "карьера завершилась".
"Это привычная ситуация. У нас все время так: шаг вправо, шаг влево – расстрел. У нас дома такой порядок, что я, как "главный хозяин", сказал: "Не вылезу из-под стола", значит не вылезу", – подытожил муж Поляковой.
Чем закончилось прошлое интервью мужа Поляковой?
- Несколько недель назад муж Оли Поляковой впервые за долгое время дал большое интервью. Он рассказывал о своей карьере, бизнесе, деньгах и отношениях с женой.
- Но больше всего внимания привлек отрывок, где Вадим Буряковский говорит о Маше Ефросининой. По мнению бизнесмена, в жизни ведущая не такая открытая, как на сцене. Также он назвал Тимура Хромаева (мужа Ефросининой) – "мажором", который "палец о палец" не ударил.
- После этого Полякова публично отреагировалазаявила, что слова Вадима – его личное мнение, и извинилась перед Ефросининой и ее семьей.