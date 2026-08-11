Сравнила Украину с концлагерем и заговорила о мобилизации: Полякова нарвалась на хейт
Украинская певица Оля Полякова вновь оказалась под прицелом критики.
Недавно о ней активно говорили в связи с участием в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, а теперь новый резонанс вызвали заявления артистки в интервью Рамине Эсхакзай. Почему Полякова оказалась в центре скандала – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Полякова сравнила ситуацию в Украине с концлагерем и заговорила о "бусификации"
В начале интервью Рамине Эсхакзай певица эмоционально высказалась о реакции украинского общества на поведение публичных людей во время войны. В частности, она заявила, что украинцы якобы все больше боятся высказывать собственное мнение, потому что любое слово или поступок может стать поводом для хейта в сети.
Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Ты все время должен оглядываться. Ты должен все время бояться. Мы что, в концлагере? Давайте ходить строем: партия сказала – нет, нельзя. Партия сказала – да,
– возмутилась Полякова.
По мнению певицы, если ситуация не изменится, люди могут превратиться в "запуганных мышей", которые будут бояться высказывать собственную позицию.
Кроме того, она затронула тему насильственной мобилизации в Украине.
Человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие добра и зла,
– сказала Полякова.
Это, по ее мнению, создает двойные стандарты: общество активно осуждает одни поступки публичных людей, но в то же время может оставаться равнодушным, когда видит насилие в отношении других.
Здесь ты кричишь, что позор и еще что-то. А когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто съ*быв*ешь себе, чтобы, не дай Бог, тебе тоже не прилетело. Вот так люди из людей превращаются в равнодушных тварей,
– эмоционально высказалась Полякова.
Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн
После выхода этого видео в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу слов певицы. Часть пользователей заявила, что ее риторика повторяет тезисы, которые активно использует российская пропаганда, в частности о якобы отсутствии свободы в Украине.
Украинская литературовед и блогер Екатерина Смачило назвала высказывания Поляковой распространением российских нарративов. Она предположила, что певица либо не осознает этого, либо сознательно использует такую риторику.
В свою очередь издательница и блогер Юлия Сливка резко раскритиковала артистку. Она заявила, что Поляковой "очень идет Россия".
Такой хабалке чрезвычайно сложно играть в Украину и украинское, это ей как прицепить кобыле хвост. Должна признать – украинкой она и так очень долго притворялась, но занавес театра упал,
– отметила писательница.
Отдельно на слова Поляковой отреагировал журналист Виталий Портников. Он обратил внимание именно на сравнение Украины с концлагерем.
Портников подчеркнул, что концлагерь – это не ситуация, когда публичного человека критикуют за его поведение или призывают не сотрудничать с российскими артистами. Он напомнил, что реальные последствия российской оккупации можно увидеть на временно оккупированных территориях Украины, где люди сталкиваются с убийствами, пытками и репрессиями. Учитывая это, по его мнению, называть Украину "концлагерем" из-за общественной критики – это чрезмерное преувеличение.
Концлагерь – это изоляция. Концлагерь – это когда тебя пытают, а не просто советуют не обниматься с российскими поп-звездами. Концлагерь – это когда за лайк в социальных сетях тебе могут дать 15 лет лишения свободы. Концлагерь – это когда тебя убивают в колонии, потому что ты рассказываешь о коррупции высшего руководства. Вот что такое концлагерь,
– подчеркнул Виталий Портников.
Виталий Портников отреагировал на заявление Оли Поляковой в новом интервью: смотрите видео онлайн
В то же время у Поляковой нашлись и сторонники. Некоторые украинцы согласились с ее мнением о том, что общество стало слишком быстро "отменять" публичных людей за их слова, поступки или даже давние связи.
Пользователи писали, что в Украине люди теперь боятся высказывать собственное мнение из-за риска подвергнуться волне критики или обвинений в "предательстве".
Пользователи поддержали Олю Полякову / Скриншоты из Threads
Кстати, во время этого же интервью Рамини Эсхакзай Оля Полякова прокомментировала другой скандал, связанный с использованием религиозного образа распятия, и объяснила, почему сравнила свой опыт с судьбой Иисуса Христа.