"Ковыряйтесь сами": Полякова сделала эмоциональный жест в сторону украинцев из-за хейта за Юрмалу

Украинская певица Оля Полякова продолжает находиться под волной критики украинцев из-за своего участия в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица не выдержала массового возмущения соотечественников и эмоционально отреагировала на хейт.

Волна возмущения среди украинцев вспыхнула после того, как на официальной странице юрмальского мероприятия появились кадры, где Полякова шагает под руку с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апплоновым (Grey Wiese) – племянником участника группы "Иванушки International". Да и в целом украинцы продолжили критиковать Олю за участие в фестивале Вайкуле, общение в кулуарах на русском с "хорошими россиянами". Через несколько дней Оля ответила на хейт в своем инстаграме.

Больше всего упреков Полякова получила в соцсети Тредс. В ответ на шквал замечаний певица опубликовала в InstaStories краткое и резкое обращение.

Удалила threads. Ковыряйтес сами в своем ги*не,

– написала она.

К этой истории певица добавила музыкальное оформление – песню "Зає**ло!" своего альтернативного проекта The Nogi.



Полякова отреагировала на упреки украинцев / скрин сториз

Впрочем, сам аккаунт звезды у Тредс остается доступным в сети, поэтому речь шла, вероятно, лишь об удалении приложения из телефона. В комментариях соцсети люди пишут, что Полякова своим участием в фестивале в Юрмале себя унизила и прогнулась под россиян:



Украинцы возмущены Поляковой в Юрмале / скрин комментариев

Впрочем, были и те, кто отметил, что Полякова пела на сцене на украинском и достойно представила Украину. Но почти все сошлись во мнении, что образ Поляковой был слишком откровенным, отметив, что в таком случае можно было уже выступать голой.

Обсуждение юрмальского выступления украинских артистов не утихает уже почти неделю. Особенно украинцев возмутило и удивило поведение Поляковой, ведь совсем недавно артистка убеждала общество в своей четкой проукраинской позиции во время выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады и заявляла об амбициях представлять Украину на Евровидении.