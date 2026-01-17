Оля Полякова призналась, готова ли стать бабушкой

Сегодня, 17 января, Оле Поляковой исполнилось 47 лет. По случаю дня рождения певица украсила digital-обложку Viva и дала интервью журналу.

Во время разговора у Поляковой поинтересовались, готова ли она стать бабушкой. Пишет 24 Канал со ссылкой на Viva.

Оля Полякова призналась, что первое время статус бабушки может ее смущать. Певица объяснила, что пять лет не могла принять тот факт, что имеет двух взрослых детей.

Я долго привыкала к этому статусу. К статусу бабушки я даже больше готова, чем когда-то была готова к статусу мамы взрослых детей, потому что я научилась относиться к жизни легче,

– поделилась Полякова.

Артистка заметила, что когда станет бабушкой, не будет сидеть и вязать носки, не будет забывать о себе, свои радости и удовольствия. Оля добавила, что быть только няней для внука или внучки – не про нее.

Для СМИ, наверное, это будет просто новая приставка – "новоиспеченная бабушка Оля Полякова". А в жизни ничего не изменится. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами. Я считаю, что нужно получать удовольствие от себя, пока у тебя есть желание это делать,

– сказала певица.

Кстати, в августе 2025 года в комментарии Люкс ФМ Полякова говорила, что еще не готова к внукам.

