Під час розмови у Полякової поцікавилися, чи готова вона стати бабусею. Пише 24 Канал з посиланням на Viva.
Оля Полякова зізналась, що перший час статус бабусі може її бентежити. Співачка пояснила, що п'ять років не могла прийняти той факт, що має двох дорослих дітей.
Я довго звикала до цього статусу. До статусу бабусі я навіть більше готова, ніж колись була готова до статусу мами дорослих дітей, тому що я навчилася ставитися до життя легше,
– поділилась Полякова.
Артистка зауважила, що коли стане бабусею, не буде сидіти й в'язати шкарпетки, не забуватиме про себе, свої радості й задоволення. Оля додала, що бути лише нянею для онука чи онучки – не про неї.
Для ЗМІ, напевно, це буде просто нова приставка – "новоспечена бабуся Оля Полякова". А в житті нічого не зміниться. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами. Я вважаю, що потрібно отримувати задоволення від себе, доки в тебе є бажання це робити,
– сказала співачка.
До речі, у серпні 2025 року в коментарі Люкс ФМ Полякова говорила, що ще не готова до онуків.
Старша донька Олі Полякової вийшла заміж
Нагадаємо, що Оля Полякова та Вадим Буряковський виховують двох доньок: 20-річну Марію та 14-річну Алісу.
На початку липня минулого року старша донька Полякової неочікувано оголосила про заручини. Маші освідчився музикант Еден Пассареллі, який є іноземцем.
Згодом Маша та Еден офіційно узаконили свої стосунки. Дівчина планує зіграти весілля у Європі. Цікаво, що її зіркова матуся заявила, що не буде оплачувати святкування.
У грудні Маша та її чоловік приїхали в Україну. Так, Оля Полякова зустрілася із зятем.