Просыпайтесь с моим именем, – Оля Полякова выступила с провокационным обращением к возмущенным украинцам

Певица Оля Полякова вновь оказалась в центре внимания после громкой реакции на критику в соцсетях. Исполнительница обратилась к украинцам с провокационным призывом не отвлекаться на собственную жизнь и еще активнее обсуждать каждое ее решение.

Скандал разгорелся после участия артистки в фестивале в Юрмале. Полякову критиковали за выступления на одной сцене с "хорошими русскими", общение в кулуарах на русском языке и сам выбор мероприятия. Волна возмущения в сети оказалась настолько мощной, что певица решила полностью удалить приложение Тредс, где споры велись наиболее активно. Впрочем, точку в этой истории артистка не поставила и в своем инстаграме сделала очередное заявление.

В сторис она подтвердила удаление аккаунта в Treads, однако сразу же иронично напомнила подписчикам, что полностью исчезнуть из их поля зрения не собирается.

Написала, что удалила Тредс – удалила, чтобы не читать ваше дер*мо. Но ведь не свою страницу! Мою вы должны читать. Более того – вы должны каждый день меня обсуждать. Каждый божий день,

– заявила певица.

Полякова подчеркнула, что любая реакция аудитории играет ей на руку, поэтому призвала критиков полностью переключить внимание на ее личность.

Не обсуждайте своих детей, своих мужей, своих родственников. Обсуждайте только меня. Именно для этого все и делается, дорогие мои. Enjoy. Просыпайтесь и засыпайте с именем Оля Полякова на устах,

– подытожила звезда.



Оля Полякова обратилась к украинцам / скриншот из сторис

Кстати, не только Полякова опозорилась в Юрмале. На фестивале "отличились" и другие украинские звезды, которые возмутили украинцев.