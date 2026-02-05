Оперный певец на концерте Пивоварова спел гимн Украины и за сутки стал звездой сети
- Оперный певец Павел Смирнов поразил зрителей концерта Артема Пивоварова в Одессе исполнением гимна Украины.
- Видео с исполнением собрало почти миллион просмотров в тиктоке, получив много положительных комментариев, в частности от самого Пивоварова.
На днях в Одесском театре оперы и балета состоялся концерт Артема Пивоваров. Однако кроме выступления самого артиста, внимание зрителей привлек его поклонник Павел Смирнов. Он поразил всех присутствующих исполнением гимна Украины.
Видео с концерта опубликовали в тиктоке на странице вокальной студии, где он работает. Ролик за сутки собрал почти миллион просмотров, более ста тысяч лайков и сотни комментариев. Даже Артем Пивоваров отреагировал на видео.
Ничего особенного, просто мой муж Паша перепел всех на концерте Пивоварова,
– написала жена Смирнова.
В ролике слышно, что мужчина поразил всех присутствующих мощным голосом во время исполнения гимна. Как оказалось, Павел сам является оперным певцом.
Как на это видео отреагировали в сети?
В комментариях пользователи написали много приятных слов Павлу.
- "У него очень крутой и сильный голос"
- "Кажется, он перепел даже Пивоварова"
- "Это так трогательно, особенно, когда все поют. Атмосфера просто невероятная"
- "Круто. Невероятный певец"
Комментарии под видео, где оперный певец на концерте Пивоварова в Одессе спел гимн Украины / Скриншот с тиктока
Артем Пивоваров также оставил комментарий под видео, написав: "В следующий раз иду на концерт к Паше".
Что известно о Павле Смирнове?
- Он учился в Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой.
- С 2011 до 2014 года Павел был солистом Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного, а с 2014 до 2015 – солистом ансамбля "Чайка" Одесской областной филармонии.
- С 2015 года Смирнов является солистом Одесского национального академического театра оперы и балета и гастролировал в Польше, Молдавии, Болгарии, Румынии, Словении, Чехии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции и Испании.
- В репертуаре Павла Смирнова – партии из классических и современных опер. Об этом указано на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета.