Педро Паскаля не узнать: актер появился на Оскаре-2026 без своих фирменных усов

98-я церемония вручения премии Оскар уже позади, однако ее продолжают обсуждать в сети. Традиционно внимание привлекли образы звезд и их изменения во внешности.

Под волну обсуждения попал американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль, известный по сериалу "Одни из нас", пишет 24 Канал. Он удивил фанов изменениями во внешности.

Педро Паскаль появился на 98-й церемонии вручения премии Оскар без фирменных усов, которые зрителей помнят еще со времен сериала "Нарко", где актер сыграл одну из главных ролей – Хавьера Пенья.

Звезда сериала "Одни из нас" прибыл в театр "Долби" в Лос-Анджелесе в образе от Chanel. Он надел белую рубашку с длинными рукавами и большим цветочным украшением на груди и черные брюки с высокой талией. Паскаль дополнил свой образ тонкими очками в серебряной оправе и часами.

Педро Паскаль на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

Поклонники утверждают, что Педро стал "совсем другим человеком". Издание HELLO собрало несколько комментариев:

"Он совсем другой человек, чисто выбритый, это просто потрясающе!"

"Мне пришлось увеличить изображение, чтобы увидеть, он ли это, Боже мой".

"Как он молодеет? Он выглядит моложе, чем 10 лет назад".

"Он выглядит таким молодым без усов".

Новый образ Педро Паскаля стал неожиданностью, поскольку еще в июле 2025 года он заявлял, что никогда не побреется полностью, потому что выглядит "ужасно" без волос на лице. Актер добавил, что после фильма "Чудо-женщина 1984" он бы не отказался от бороды даже ради роли, если бы это не было "необходимым".

В "Чудо-женщине 1984" я был настолько поражен своей внешностью. Мне понравился фильм, но я был настолько поражен своим внешним видом, что никогда не возвращался к нему, если это не было абсолютно необходимо,

– сказал Паскаль.

Возможно, Педро таки сбрил усы ради роли, ведь он должен появиться в фильмах "Мандалорец и Грогу", "Мстители: Восхождение Доктора Дума", "Бегемот!" и De Noche.

