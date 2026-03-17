Під хвилю обговорення потрапив американський актор чилійського походження Педро Паскаль, відомий за серіалом "Останні з нас", пише 24 Канал. Він здивував фанів змінами у зовнішності.
Педро Паскаль з'явився на 98-й церемонії вручення премії Оскар без фірмових вусів, які глядачів пам'ятають ще з часів серіалу "Нарко", де актор зіграв одну з головних ролей – Хав'єра Пенья.
Зірка серіалу "Останні з нас" прибув до театру "Долбі" в Лос-Анджелесі в образі від Chanel. Він одягнув білу сорочку з довгими рукавами й великою квітковою прикрасою на грудях і чорні штани з високою талією. Паскаль доповнив свій образ тонкими окулярами у срібній оправі та годинником.
Педро Паскаль на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
Шанувальники стверджують, що Педро став "зовсім іншою людиною". Видання HELLO зібрало кілька коментарів:
- "Він зовсім інша людина, чисто поголений, це просто приголомшливо!"
- "Мені довелося збільшити зображення, щоб побачити, чи це він, Боже мій".
- "Як він молодшає? Він виглядає молодшим, ніж 10 років тому".
- "Він виглядає таким молодим без вусів".
Новий образ Педро Паскаля став несподіванкою, оскільки ще в липні 2025 року він заявляв, що ніколи не поголиться повністю, бо виглядає "жахливо" без волосся на обличчі. Актор додав, що після фільму "Диво-жінка 1984" він би не відмовився від бороди навіть заради ролі, якби це не було "необхідним".
У "Чудо-жінці 1984" я був настільки вражений своєю зовнішністю. Мені сподобався фільм, але я був настільки вражений своїм зовнішнім виглядом, що ніколи не повертався до нього, якщо це не було абсолютно необхідно,
– сказав Паскаль.
Можливо, Педро таки збрив вуса заради ролі, адже він має з'явитися у фільмах "Мандалорець і Ґроґу", "Месники: Сходження Доктора Дума", "Бегемот!" і De Noche.
Оскар-2026: головне про церемонію
Нагадаємо, що Оскар-2026 в Україні транслював телеканал Суспільне Культура в ніч з 15 на 16 березня, а коментатором став актор Олексій Гнатковський.
Ведучим церемонії вдруге поспіль був американський комік Конан О'Браєн.
Найбільше статуеток отримала стрічка "Одна битва за іншою". Вона перемогла у п'ятьох номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий кастинг", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща режисерська робота".
Найкращим актором став Майкл Б. Джордан ("Грішники"), а найкращою акторкою – Джессі Баклі ("Гамнет"). Список усіх переможців дивіться за посиланням.