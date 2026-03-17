Под волну обсуждения попал американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль, известный по сериалу "Одни из нас", пишет 24 Канал. Он удивил фанов изменениями во внешности.
Педро Паскаль появился на 98-й церемонии вручения премии Оскар без фирменных усов, которые зрителей помнят еще со времен сериала "Нарко", где актер сыграл одну из главных ролей – Хавьера Пенья.
Звезда сериала "Одни из нас" прибыл в театр "Долби" в Лос-Анджелесе в образе от Chanel. Он надел белую рубашку с длинными рукавами и большим цветочным украшением на груди и черные брюки с высокой талией. Паскаль дополнил свой образ тонкими очками в серебряной оправе и часами.
Педро Паскаль на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images
Поклонники утверждают, что Педро стал "совсем другим человеком". Издание HELLO собрало несколько комментариев:
- "Он совсем другой человек, чисто выбритый, это просто потрясающе!"
- "Мне пришлось увеличить изображение, чтобы увидеть, он ли это, Боже мой".
- "Как он молодеет? Он выглядит моложе, чем 10 лет назад".
- "Он выглядит таким молодым без усов".
Новый образ Педро Паскаля стал неожиданностью, поскольку еще в июле 2025 года он заявлял, что никогда не побреется полностью, потому что выглядит "ужасно" без волос на лице. Актер добавил, что после фильма "Чудо-женщина 1984" он бы не отказался от бороды даже ради роли, если бы это не было "необходимым".
В "Чудо-женщине 1984" я был настолько поражен своей внешностью. Мне понравился фильм, но я был настолько поражен своим внешним видом, что никогда не возвращался к нему, если это не было абсолютно необходимо,
– сказал Паскаль.
Возможно, Педро таки сбрил усы ради роли, ведь он должен появиться в фильмах "Мандалорец и Грогу", "Мстители: Восхождение Доктора Дума", "Бегемот!" и De Noche.
Напомним, что Оскар-2026 в Украине транслировал телеканал Суспільне Культура в ночь с 15 на 16 марта, а комментатором стал актер Алексей Гнатковский.
Ведущим церемонии второй раз подряд был американский комик Конан О'Брайен.
Больше всего статуэток получила лента "Битва за битвой. Она победила в пяти номинациях: "Лучший фильм", "Лучший кастинг", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая режиссерская работа".
Лучшим актером стал Майкл Б. Джордан ("Грешники"), а лучшей актрисой – Джесси Бакли ("Хамнет"). Список всех победителей смотрите по ссылке.