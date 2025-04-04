Жизнь стала насыщеннее, – отец Маска высказался о семерых своих детях от разных женщин

Эррол Маск, отец известного миллиардера Илона Маска, редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно он дал откровенное интервью, в котором высказался об отношениях с Илоном и другими своими детьми.

Также он прокомментировал развод с Мэй Маск. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Интересно, что отца и сына объединяет не только фамилия, но и сложные отношения и дети от разных матерей. Так, у Эррола семь детей, тогда как у Илона их четырнадцать. О том, что Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз стало известно в марте этого года.

Отец миллиардера признался, что сожалеет о разводе с Мэй Маск, матерью Илона, Тоски и Кимбала.

Для справки! Младшая сестра Илона Маска, Тоска, построила успешную карьеру режиссера, а их брат Кимбал, стал известным шеф-поваром и владельцем ресторанов.

В то же время, как отметил Эррол, после разрыва его жизнь стала более разнообразной. Так, в 1980 году Маск-старший женился во второй раз. Его новая жена имела дочь Яну Безуиденхаут, которой на то время было всего 4 года. Девушка выросла под опекой отца Илона Маска. С ее матерью Эррол прожил 18 лет и имел двух общих дочерей. Уже в 2018 году 30-летняя Яна Безуиденхаут закрутила роман с Эрролом. Почти сразу она забеременела и родила ему сына Эллиота "Раши" Раша. Через два года на свет появилась их общая дочь.

После развода моя жизнь стала более насыщенной. От второго брака у меня появилось двое детей, а потом еще двое малышей, которых иначе не было бы на свете. Дочери от второй жены играют чрезвычайно важную роль в моей жизни. Младшая вскоре выходит замуж. Не представляю жизни без них. Но если бы можно было вернуть время, я бы точно не расставался с Мэй,

– поделился Эррол.

Что известно об отношениях Эррола и Илона Маска