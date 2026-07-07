Разошлись: кто из голливудских звезд порвал отношения с самыми близкими людьми
Иногда в семьях бывает так, что дети перестают общаться с родителями или же кто-то отрекается от родных. Не исключение в этих историях и знаменитости, у которых нередко возникают проблемы с близкими людьми.
У каждого на это есть свои причины, однако далеко не все готовы что-то менять, пишет 24 Канал. А еще бывает, что звездные пары не выдерживают и расстаются за несколько дней до свадьбы.
Знаменитости, которые не общаются с родными
Том Круз
Возможно, не все знают, но актер является приверженцем сайентологии – религиозно-философского движения, основанного на учении о том, что человек – бессмертное духовное существо, а его потенциал безграничен. В 2012 году состоялся громкий развод с Кэти Холмс. У пары есть общая дочь – Сури. В судебных документах говорилось, что одной из причин развода пары является то, что Кэти хотела защитить дочь от сайентологии.
Более 10 лет Том Круз не виделся с девочкой. Однако Сури, в свою очередь, отказалась от фамилии отца и выбрала второе имя матери – Сури Ноэль.
Сам актер наотрез отказывается даже упоминать о ребенке от третьего брака. Более того, он запрещает это делать и своему ближайшему окружению. Говорят, что вера Тома запрещает общаться с представителями другой веры.
Дженнифер Энистон
Звезда сериала "Друзья" целых 15 лет не общалась со своей родной матерью. Известно, что женщина критиковала внешность дочери, называла ее "неблагодарной" и даже выпустила скандальную книгу о Дженнифер.
Женщина скончалась 25 мая 2016 года после долгой борьбы с болезнью. Энистон незадолго до смерти все-таки сделала шаг к примирению.
Бри Ларсон
Когда отец актрисы развелся с ее мамой, он полностью отстранился от участия в жизни дочери. Бри же решила, что последует примеру отца, и также вычеркнула его из своей жизни. Они не общаются уже более 10 лет, однако знаменитость по этому поводу совсем не переживает, потому что менять ничего не хочет.
Бейонсе
Раньше отец певицы был ее менеджером. Но спустя некоторое время знаменитость узнала, что он присваивал деньги за ее спиной. Бейонсе приняла решительные меры – уволила близкого человека и перестала с ним общаться.
С тех пор знаменитость избегает комментариев на эту тему и очень редко публично упоминает имя отца.
Анджелина Джоли
В течение долгого времени у актрисы были сложные отношения со своим отцом – Джоном Войтом. Они часто ссорились, а подробности ссор попадали на первые страницы изданий.
Однажды Джоли вообще перестала общаться с родным человеком. Позже они все же нашли путь к примирению, однако отношения остались натянутыми.
Адель
Знаменитость вообще не общается с своим родным отцом. Она порвала с ним отношения, когда мужчина бросил семью. На тот момент Адель была еще ребенком.
Впоследствии конфликт перерос в громкий скандал, ведь мужчина решил давать интервью, комментируя жизнь дочери. Певица не скрывает, что из-за поступков отца полностью утратила к нему доверие и не поддерживает с ним никаких связей.
Маколей Калкин
Звезда фильма "Один дома" более 30 лет не общается со своим отцом. Актер рассказывал, что в детстве постоянно находился под давлением отца, ведь тот был его менеджером и контролировал карьеру Маколея.
Но в 90-х годах произошел громкий развод родителей, которые никак не могли разделить опеку над детьми и деньги, которые те заработали.
В итоге он перестал общаться с отцом и не скрывает своего негативного отношения к нему. Сегодня же Калкин старается окружить своих детей максимальной заботой и родительской любовью.
Однако в публичном пространстве есть и примеры теплых семейных отношений. Как-то Владимир Зеленский рассказывал , что старается больше общаться со своей 21-летней дочерью Александрой, расспрашивая ее о жизни и личных делах.