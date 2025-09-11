Рэпер OTOY неожиданно заговорил об отцовстве: как он хочет назвать детей
- Рэпер OTOY и его невеста Мария Гаврилюк готовятся к свадьбе, планируют роспись и венчание.
- OTOY раскрыл, что хочет назвать детей Лука и Тереза.
Рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) находится в отношениях с соучредителем украинского бренда Gunia Project Марией Гаврилюк. У пары скоро должна состояться свадьба, а мужчина уже даже готовится к отцовству.
OTOY, в частности, рассекретил, как хочет назвать детей. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".
Тоже интересно Не в Украине: рэпер OTOY рассекретил, где и когда сделал предложение любимой
Первого (ребенка – Show 24) будет звать, если это будет мальчик, Лука. А если будет девочка – Тереза. Я договорился, а ей (Марии Гаврилюк – Show 24) придется смириться,
– смеется OTOY.
Рэпер также поделился, что они с любимой планируют организовать свадебную вечеринку, ведь говорит, что масштабное празднование "не ко времени", а также – пожениться в церкви.
Будем жить до старости лет в мире и согласии. Обязательно роспись, венчание. Я же львовянин, со святой Галичины. Как же мы – и не венчаться,
– сказал он.
Что известно об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк
Напомним, что общественности об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк стало известно 14 февраля 2025 года. Рэпер посвятил любимой трогательное сообщение в инстаграме по случаю Дня святого Валентина.
Он сделал девушке предложение в итальянском городе Комо в марте, когда находился там на саммите.
"Я думал написать стихотворение. У меня не получилось. Поэтому с фразой "ты сейчас офигеешь" я стал на колено и сказал: "Выходи за меня". Она офигела", – вспоминал рэпер.
Однако OTOY объявил о свадьбе только в июле со сцены Atlas Festival. Ранее рэпер делился, что они с любимой планируют празднование на сентябрь, а ведущим будет Фима Константиновский.