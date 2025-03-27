Рэпер OTOY честно ответил, что думает об артистах, которые пишут песни о войне

Рэпер Otoy стал участником нового выпуска шоу "еПитання" с Лесей Никитюк. В студии он высказался о песнях о войне.

Во время полномасштабного вторжения украинские исполнители активно пишут треки о войне. Многие песни даже становятся вирусными в сети и набирают миллионы просмотров, пишет Show 24.

Кстати Рэпер Otoy прокомментировал сотрудничество с независимой рабочей группой Минэкономики

Некоторые исполнители несут в массы важные месседжи и смыслы. Другие же используют войну, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Otoy рассказал, почему в творчестве прежде всего важна ответственность и честность артиста.

Мне кажется, дело не только в песнях о войне. Не столько вопросом стоит количество треков или тема, которая озвучена в песне. Вопрос в том, что ты делаешь как артист и как человек, который имеет социальный капитал, несет его и может им качественно пользоваться,

– сказал рэпер в студии шоу "еПитання".

Otoy об артистах, которые пишут песни о войне ради популярности

Otoy уверен, что честность важнее популярности.

Для меня люди, которые пишут песни о войне только потому, что это залетит в тренды, это худшее, что может быть. А если мы говорим о том, что тебе что-то болит, ты хочешь об этом откровенно высказаться, если ты себя не обманываешь и говоришь честно – ну, какие тогда могут быть вопросы. Даже если это кому-то не понравится, ты хотя бы себе не врешь!,

– подчеркнул рэпер.

Otoy на шоу "еПитання" / Фото Новый канал

Напомним, недавно рэпер Otoy сообщил, что присоединился к независимой рабочей группе при Минэкономики. Она будет работать над разработкой концепции платформы по направлению Work In Ukraine.