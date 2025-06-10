Кто-то его ненавидит, – жена Лесика впервые прокомментировала заявление об отравлении певца

На днях в сети появилась информация о том, что Лесика (Олега Турка) могли отравить. Его жена Ирина прокомментировала последние новости и рассказала детали.

Ирина Турко в интервью Славе Демину подтвердила, что Лесика могли отравить. Врачи обнаружили в его организме губительное количество токсичных веществ. Об этом сообщает Show 24.

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Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества, кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь и никто ничего не спутал, пока не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно,

– призналась жена Лесика.

Ирина Турко сообщила, что пока расследование дела не происходит. Полиция заявила, что доказательств недостаточно.

"Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что недостаточная дополнительная база. Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроений не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья тоже отказал. Дело закрыли", – рассказала жена артиста.

Жена Лесика об отравлении: смотрите видео онлайн

Кто мог отравить Лесика

Ирина Турко напомнила, что живет с мужем около 30 лет. Она подчеркнула, что Лесик является очень добрым и толерантным человеком. По ее мнению, кто-то ненавидит певца.

У меня есть только одно мнение, что это личностно. Не за состояние, не за конкуренцию. Это что-то очень личностное, какая-то личностная ненависть к Лесику. Кто-то очень ненавидит его,

– сказала звездная жена.

По словам Ирины, состояние Олега Турка сейчас не самое лучшее. Напомним, что музыканту нужна срочная операция.

"Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. Сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то..." – подытожила Ирина Турко.