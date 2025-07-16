В ресторане Кацурина отравились более 40 человек: полиция открыла производство

В среду, 16 июля, ресторатор Миша Кацурин сообщил, что он и гости его заведения во Львове отравились. Известно, что в медицинские учреждения с пищевым отравлением обратилось более 40 человек.

Правоохранители открыли уголовные производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

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Что известно об отравлении в ресторане Кацурина?

Полицейские расследуют случай пищевого отравления граждан в одном из заведений общественного питания во Львове.

"Сегодня, 16 июля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов по улице Вороного", – указывается в сообщении.

По данным правоохранителей, по состоянию на 10 часов вечера 16 июля в медицинские учреждения с пищевым отравлением обратилась 43 человека, из них трое – дети.

По данному факту открыли уголовные производства по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В полиции указали, что санкция статьи предусматривает наказание – штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, что 16 июля, Миша Кацурин сообщил, что он сам и еще несколько гостей его ресторана во Львове отравились. Говорится о ресторане "Китайский привет", который недавно открыли в городе. По его словам, предварительная гипотеза – яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля.

Кацурин добавил, что всем, кто отравился в заведении и обратился к ним, оплачивают счета за лечение. Также он попросил сообщать других гостей о случаях отравления. Сейчас заведение закрыли до выяснения обстоятельств.

По его словам, санстанция уже проверила работников, поверхности и продукты. Результаты сообщат каждому, кто тоже отравился, и общине также. Все продукты, которые сейчас есть в ресторане, утилизируют.