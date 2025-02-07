Болезнь обостряется: Оззи Осборн больше не может ходить

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, у которого диагностировали болезнь Паркинсона, не может ходить. Проблемы со здоровьем артиста прогрессируют.

Шэрон Осборн рассказала о состоянии своего мужа, которого называют "крестным отцом металла", в интервью The Sun, пишет 24 Канал. Она сообщила, что Оззи Осборн больше не может ходить.

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По словам Шэрон Осборн, сейчас музыкант работает с физиотерапевтом, чтобы его мышцы были в тонусе.

Болезнь Паркинсона – это прогрессирующее заболевание. Это не то, что можно стабилизировать. Болезнь поражает разные части тела, а сейчас пострадали его ноги. Но голос у него такой красивый, как никогда раньше,

– сказала Шэрон Осборн.

Оззи Осборн летом 2025 планирует воссоединиться с группой Black Sabbath на большой сцене впервые за 20 лет. Концерт под названием Back To The Beginning состоится 5 июля. Коллектив выйдет на сцену в полном составе: не только Оззи Осборн, но и Тони Айомми, Хизер Батлер и Билл Уорд.

К ним присоединятся такие легенды рок-музыки, как Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax, Alice in Chains и другие звезды. В сети предсказывают, что концерт может стать лучшим хэви-метал шоу в истории.



Афиша концерта / Фото из инстаграма группы

Жена Оззи Осборна призналась, что рокер "очень рад вернуться и очень взволнован" из-за предстоящего выступления, которое станет последним в его карьере.

Что известно о состоянии здоровья Оззи Осборна

В 2020 году стало известно, что Оззи Осборн страдает из-за болезни Паркинсона, которую вызвали травмы спины и шеи. Рок-музыкант со временем перестал появляться на публике. В ноябре 2022 года его заметили в Беверли-Хиллз, где он показался с тростью в руках.

В феврале прошлого года рок-Оззи Осборн объявил, что вынужден уйти со сцены. Он сообщил о завершении гастрольной карьеры из-за того, что физически не сможет выступать с концертами. Долгое лечение не помогло ему вернуться к прежней форме, хоть с его голосом нет никаких проблем.