Отправили к дому вертолет: медики несколько часов боролись за жизнь Оззи Осборна

Вечером 22 июля стало известно, что умер легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн. Лишь в начале июля он воссоединился с другими участниками группы Black Sabbath на сцене фестиваля Back To The Beginning, который проходил в Бирмингеме.

Врачи несколько часов боролись на жизнь Осборна. Во вторник, около 10:30 утра, вблизи загородного дома музыканта приземлился вертолет экстренной медицинской помощи, пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Звонки из дома Оззи Осборна заставили операторов поверить, что жизнь музыкант под угрозой. Вертолет отправили с базы скорой помощи Thames Valley на RAF Benson в Уоллингфорде, графство Оксфордшир. Экипаж находился в воздухе около 15 минут, прежде чем приземлиться на территории поместья.

Медики около двух часов пытались спасти жизнь вокалиста Black Sabbath, но тщетно. Местные жители деревни Джорданс, граничащей с домом Осборна, поняли, что происходит "что-то серьезное", когда услышали вертолет, а позже увидели, что он приземлился. Впоследствии стало известно, что музыкант умер.

С большей печалью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер этим утром. Он был со своей семьей и окружен любовью,

– заявила его семья.

Напомним, что в 2020 году Оззи Осборн сообщил, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. В следующем месяце ему пришлось отменить североамериканскую часть тура No More Tours 2, ведь музыкант должен был ехать на лечение в Европу. Однако через несколько дней легенда хэви-метала выпустил альбом Ordinary Man.