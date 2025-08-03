Не скрывают чувств: Памела Андерсон и Лиам Нисон официально подтвердили свои отношения
- Памела Андерсон и Лиам Нисон официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на красных дорожках в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке во время промотура фильма "Голый пистолет".
- Актеры впервые появились как пара, открыто демонстрируя свои чувства на публике, что подтверждает их роман, о котором начали сплетничать еще весной.
58-летняя Памела Андерсон и 73-летний Лиам Нисон больше не скрывают своего романа. Знаменитые актеры впервые вышли в свет как пара.
Памела Андерсон и Лиам Нисон вместе выходили на красные дорожки в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке во время промотура фильма "Голый пистолет". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу актрисы.
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Актеры больше не скрывали чувств на публике – они открыто обнимались и держались за руки.
В Нью-Йорке Памела Андерсон вышла на красную дорожку в изысканном темно-синем платье длины макси без рукавов и с тонким поясом, подчеркивающим талию.
Лиам Нисон выбрал серый костюм. Также вместе с новоиспеченной парой перед фотографом появились их сыновья от предыдущих отношений.
Памела Андерсон и Лиам Нисон / Фото из инстаграма актрисы
Впоследствии Памела Андерсон и Лиам Нисон появились в прямом эфире шоу SiriusXM's Town Hall. Они сидели рядом и держались за руки. Памела Андерсон надела черное платье в белый горошек и снова предстала без макияжа.
Что было известно о возможных отношениях пары?
- О романе Памелы Андерсон и Лиама Нисона сплетничали еще весной. Их часто видели вместе на прогулках, папарацци даже подловили их за поцелуями. Но только теперь пара не отрицает новый статус.
- Лиам Нисон был женат на Наташе Ричардсон. Женщина погибла в 2009 году. После этого актер посвятил себя воспитанию сыновей и работе и не имел публичных романов.
- Зато о личной жизни Памелы Андерсон неоднократно гудела пресса. Она была замужем за музыкантом Томми Ли, а также встречалась с Дэвидом Шарве, Кидом Роком, Адилем Рами и другими. Последний брак завершился разводом в 2022.