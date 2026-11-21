В Риме в возрасте 89 лет скончался итальянский ювелир и бывший заместитель председателя компании Bulgari Паоло Булгари. Родные назвали умершего мастера "величайшим ювелиром нашего времени".

Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на заявление семьи Паоло Булгари.

Что известно о Паоло Булгари?

В заявлении близкие отметили исключительную человечность Паоло Булгари и его предпринимательский талант. Они назвали его человеком, который любил Италию и представлял ее в мире.

Паоло Булгари был внуком Сотирио Булгари – греческого ювелира, который в 1885 году открыл в Риме первый магазин, что впоследствии стало основой международной ювелирной империи.

Паоло родился 8 октября 1937 года. Он был третьим сыном Джорджо Булгари, одного из двух сыновей основателя бренда. Вместе с братом Константино Джорджо продолжил дело отца и развил семейный бизнес.

В 1960-х годах к компании начало присоединяться третье поколение семьи. После смерти Джорджо в 1966 году управление бизнесом перешло к его сыну Джанни и двоюродной сестре Марине.

Паоло вместе с братом Николой сыграли важную роль в дальнейшем развитии компании.

В 1987 году, после ухода Джанни, Никола стал главой компании, а Паоло – его заместителем. Исполнительным директором назначили Франческо Трапани, племянника семьи.

Впоследствии ассортимент Bulgari значительно расширился: помимо ювелирных изделий, компания начала выпускать часы, аксессуары, кожаные изделия и духи.

Коллекции Parentesi и Bulgari-Bulgari помогли сформировать узнаваемый стиль бренда, в котором соединились римская классика, греческие мотивы и современное представление о роскоши.

Международная экспансия компании началась в 1970-х годах с открытия бутиков в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло. Украшениями бренда восхищались известные звезды мирового кино, в частности Элизабет Тейлор.

В 2013 году Паоло Булгари вместе с братом Николой фигурировал в расследовании по делу предполагаемого уклонения от уплаты налогов. Оба отрицали обвинения. 20 апреля 2018 года суд оправдал братьев и других фигурантов дела. Также суд признал действия компании законными и постановил вернуть арестованные средства.

В последние годы Паоло Булгари уделял особое внимание социальным проектам и образованию.

В ноябре 2019 года он основал Фонд Паоло Булгари, призванный поддерживать развитие образования и профессиональной подготовки в отдаленных районах Рима.

Одним из проектов фонда стало обновление главной площади района Тор-Белла-Монака. Работы были завершены в декабре 2023 года в сотрудничестве со школами, местными организациями и муниципальными властями. Целью инициативы было улучшение образовательных возможностей и создание более справедливых условий для жителей района.