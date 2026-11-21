Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на заявление семьи Паоло Булгари.

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Что известно о Паоло Булгари?

В заявлении близкие отметили исключительную человечность Паоло Булгари и его предпринимательский талант. Они назвали его человеком, который любил Италию и представлял ее в мире.

Паоло Булгари был внуком Сотирио Булгари – греческого ювелира, который в 1885 году открыл в Риме первый магазин, что впоследствии стало основой международной ювелирной империи.

Паоло родился 8 октября 1937 года. Он был третьим сыном Джорджо Булгари, одного из двух сыновей основателя бренда. Вместе с братом Константино Джорджо продолжил дело отца и развил семейный бизнес.

В 1960-х годах к компании начало присоединяться третье поколение семьи. После смерти Джорджо в 1966 году управление бизнесом перешло к его сыну Джанни и двоюродной сестре Марине.

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Паоло вместе с братом Николой сыграли важную роль в дальнейшем развитии компании.

В 1987 году, после ухода Джанни, Никола стал главой компании, а Паоло – его заместителем. Исполнительным директором назначили Франческо Трапани, племянника семьи.

Впоследствии ассортимент Bulgari значительно расширился: помимо ювелирных изделий, компания начала выпускать часы, аксессуары, кожаные изделия и духи.

Коллекции Parentesi и Bulgari-Bulgari помогли сформировать узнаваемый стиль бренда, в котором соединились римская классика, греческие мотивы и современное представление о роскоши.

Международная экспансия компании началась в 1970-х годах с открытия бутиков в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло. Украшениями бренда восхищались известные звезды мирового кино, в частности Элизабет Тейлор.

В 2013 году Паоло Булгари вместе с братом Николой фигурировал в расследовании по делу предполагаемого уклонения от уплаты налогов. Оба отрицали обвинения. 20 апреля 2018 года суд оправдал братьев и других фигурантов дела. Также суд признал действия компании законными и постановил вернуть арестованные средства.

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В последние годы Паоло Булгари уделял особое внимание социальным проектам и образованию.

В ноябре 2019 года он основал Фонд Паоло Булгари, призванный поддерживать развитие образования и профессиональной подготовки в отдаленных районах Рима.

Одним из проектов фонда стало обновление главной площади района Тор-Белла-Монака. Работы были завершены в декабре 2023 года в сотрудничестве со школами, местными организациями и муниципальными властями. Целью инициативы было улучшение образовательных возможностей и создание более справедливых условий для жителей района.