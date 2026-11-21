Про це повідомила газета Il Sole 24 Ore із посиланням на заяву родини Паоло Булгарі.

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Що відомо про Паоло Булгарі?

У заяві близькі згадали про виняткову людяність Паоло Булгарі та його підприємницький талант. Вони назвали його людиною, яка любила Італію та представляла її у світі.

Паоло Булгарі був онуком Сотіріо Булгарі – грецького ювеліра, який у 1885 році відкрив у Римі першу крамницю, що згодом стала основою міжнародної ювелірної імперії.

Паоло народився 8 жовтня 1937 року. Він був третім сином Джорджо Булгарі, одного з двох синів засновника бренду. Разом із братом Костантіно Джорджо продовжив справу батька та розвинув сімейний бізнес.

У 1960-х роках до компанії почало долучатися третє покоління родини. Після смерті Джорджо у 1966 році управління бізнесом перейшло до його сина Джанні та двоюрідної сестри Марини.

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Паоло разом із братом Ніколою відіграли важливу роль у подальшому розвитку компанії.

У 1987 році, після відходу Джанні, Нікола став головою компанії, а Паоло – його заступником. Виконавчим директором призначили Франческо Трапані, племінника родини.

Згодом асортимент Bulgari значно розширився: крім ювелірних виробів, компанія почала випускати годинники, аксесуари, шкіряні вироби та парфуми.

Колекції Parentesi та Bulgari-Bulgari допомогли сформувати впізнаваний стиль бренду, у якому поєдналися римська класика, грецькі мотиви та сучасне уявлення про розкіш.

Міжнародне розширення компанії розпочалося у 1970-х роках із відкриття бутиків у Нью-Йорку, Парижі, Женеві та Монте-Карло. Прикрасами бренду захоплювалися відомі зірки світового кіно, зокрема Елізабет Тейлор.

У 2013 році Паоло Булгарі разом із братом Ніколою фігурував у розслідуванні щодо ймовірного ухилення від сплати податків. Обидва заперечували звинувачення. 20 квітня 2018 року суд виправдав братів та інших фігурантів справи. Також суд визнав дії компанії законними та постановив повернути арештовані кошти.

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Останніми роками Паоло Булгарі приділяв особливу увагу соціальним проєктам та освіті.

У листопаді 2019 року він заснував Фонд Паоло Булгарі, який мав підтримувати розвиток освіти та професійної підготовки у віддалених районах Рима.

Одним із проєктів фонду стало оновлення головної площі району Тор Белла Монака. Роботи завершили у грудні 2023 року у співпраці зі школами, місцевими організаціями та муніципальною владою. Метою ініціативи було покращення освітніх можливостей і створення справедливіших умов для мешканців району.