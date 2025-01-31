Знаменитая панк-певица Патти Смит потеряла сознание на сцене

78-летняя американская панк-певица Патти Смит потеряла сознание на сцене во время своего выступления в Бразилии, которое состоялось в среду. Затем она вернулась к зрителям, чтобы извиниться за то, что концерт пришлось закончить раньше.

Пользователи в соцсетях публикуют видео этого моменте, где видно, что артистка лежит на сцене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Патти Смит несколько минут лежала на сцене, пока ей не оказали помощь. Впоследствии исполнительницу забрали на кресле колесном. Концерт проходил в театре Cultura Artística, что в городе Сан-Паулу. Там сообщили, что в последние дни у женщины была сильная мигрень, она чувствовала головокружение во время выступления.

За ней ухаживают лучшие врачи и наша команда,

– говорится в заявлении.

Важно! Видео, как Патти Смит потеряла сознание на сцене смотрите по ссылке.

В Сан-Паулу Патти Смит вместе с коллективом Soundwalk Collective презентовала проект Correspondences. Отмечается, что артистка потеряла сознание примерно через 30 минут после того, как началось выступление.

К сожалению, я заболела, и врач сказал, что я не могу закончить. Так что нам придется что-то придумывать. И я чувствую себя очень плохо,

– сказала Смит, когда вернулась за сцену на кресле колесном.

Патти Смит обратилась к зрителям: смотрите видео онлайн

Патти Смит вышла на связь в инстаграме

Впоследствии артистка написала в инстаграме сообщение, в котором отметила, что чувствует себя хорошо. Патти Смит подтвердила, что у нее закружилась голова после того, как страдала мигренью. Женщина подчеркнула, что информация о ее состоянии здоровья, которая распространяется в прессе и социальных сетях, является преувеличенной.

В конце исполнительница добавила, что этот инцидент не заслуживает такого внимания, и поблагодарила всех за заботу.