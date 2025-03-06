Джареда Лето заметили в компании россиянина Павла Дурова, – СМИ

В сети появилась информация, что сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с вокалистом и гитаристом американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Летом. Их якобы заметили во Франции.

Соответствующая фотография появилась на одном из фан-аккаунтов музыканта, передает 24 Канал. На фото Джаред Лето и Павел Дуров якобы ужинают в одном из заведений Парижа.

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Стоит отметить, что нет точной информации, действительно ли основатель Telegram и вокалист группы Thirty Seconds to Mars встречались в столице Франции, также неизвестно, когда именно была сделана эта фотография, поэтому это лишь предположение пользователей. Кроме того, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В сети также сообщается, что ранее Джаред Лето выставлял инстаграм-сторис из Парижа. Павел Дуров уже достаточно давно находится во Франции. Дело в том, что в августе прошлого года его задержали в аэропорту Парижа. Вскоре прокуратура Франции объявила, что расследует дело соучредителя Telegram по 12 статьям, среди которых соучастие в распространении наркотиков и соучастие в хранении детского порно. Впоследствии бизнесмена освободили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, однако запретили выезжать из страны.

Скандалы с Джаредом Лето

Если же информация подтвердится, то совсем не удивительно, что Джаред Лето проводит время в компании Дурова, ведь уже давно известно о его любви к россиянам. В октябре прошлого года во время концерта в Белграде, столице Сербии, музыкант объявил о намерениях выступить в Санкт-Петербурге, Москве, а затем – в Киеве, чтобы "тусоваться и веселиться", когда "проблемы" (так он назвал войну, которую Россия начала против Украины), закончатся.

В феврале этого года Джаред Лето на премии BAFTA встретился с российским актерами – Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном и опубликовал фото с ними в инстаграме. Путинисты сыграли в фильме "Анора", который на днях стал триумфатором премии Оскар. В ленте рассказывается об отношениях секс-работницы с сыном российского олигарха.

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения России против Украины вокалист группы Thirty Seconds to Mars выразил поддержку Украине. Однако впоследствии попал в скандалы, после которых потерял любовь украинских фанов.