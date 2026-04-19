Укр Рус
Show24 Украинские звезды Павел Вышебаба во второй раз женился: первые свадебные фото влюбленных
19 апреля, 12:13
3

Павел Вышебаба во второй раз женился: первые свадебные фото влюбленных

Мария Примыч
Основні тези
  • Военный и писатель Павел Вышебаба женился на Анжелике Кравец в Тернополе, празднование состоялось 18 апреля.
  • Анжелика призвала подписчиков в инстаграме присоединиться к сбору на квадроциклы для подразделения, в котором служит Павел.

Военный и писатель Павел Вышебаба женился на своей возлюбленной Анжелике Кравец. Празднование состоялось вчера, 18 апреля, в Тернополе.

В день своей свадьбы Вышебаба и Кравец посетили местный книжный магазин "Є". Об этом магазин сообщил в инстаграме.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец устроили свадебную фотосессию в книжном магазине. Писатель был одет в костюм в клетку, белую рубашку и темный галстук, а невеста выбрала белое кружевное платье с длинными рукавами и узором и дополнила свой образ фатой. Она собрала волосы назад и сделала макияж.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Фото из инстаграма книжного магазина "Є"

 

 

Анжелика также поделилась кадрами со свадьбы в своем инстаграме. Она поблагодарила Павла за день, а также родных и близких, которые разделили с ними празднование.

Кроме того, жена Вышебабы попросила подписчиков присоединиться к сбору на квадроциклы для выездов на боевые позиции для подразделения "Минотавр", где служит муж.

Павел Вышебаба и Анжелика Кравец поженились / Скриншоты из инстаграма Анжелики

 

 

Что известно о личной жизни Павла Вышебабы?

  • Брак с Анжеликой Кравец – второй для Павла Вышебабы. В 2015 году он женился на Инне Тесленко. Через год у супругов родилась дочь Зореслава, а уже в 2022 году они развелись.

  • В январе Вышебаба рассекретил новую возлюбленную. Сначала они с Кравец переписывались. Во время отпуска военный приехал к женщине на хутор, а потом она отправилась к нему в прифронтовой город.

  • В апреле Павел сообщил, что сделал Анжелике предложение. Он сделал предложение любимой в кругу собратьев на берегу водоема во время заката.