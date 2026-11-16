Среди Карпатских гор и по украинским традициям: Вышебаба провел свадебную церемонию со своей возлюбленной

Военный и писатель Павел Вышебаба весной женился на своей возлюбленной Анжелике Кравец. А на днях пара устроила свадебную церемонию, в ходе которой воссоздала украинские традиции.

Влюбленные поделились впечатлениями от торжества в инстаграме и опубликовали фотографии этого особенного дня.

Павел и Анжелика решили провести церемонию только для двоих, но с соблюдением украинских свадебных традиций. Для этого они надели вышиванки, на которых изображены все области Украины, перевязали руки рушником, пели народные песни, переламывали хлеб и произносили друг другу клятвы. Также супруги зажгли свечу семейного дерева.

Особой деталью торжества стала семейная скатерть, которую влюбленные создали собственноручно с помощью набойки – древней техники ручной печати. На хлопчатобумажной ткани они оставили разноцветные отпечатки деревянными резными штампами с символами, имеющими для них особое значение. Среди изображений на скатерти были лисицы – они для Павла символизируют защиту животных и в то же время напоминают о названии их с возлюбленной хутора "Лисички". Также пара нанесла на ткань коз, которых очень любит Анжелика, а еще растения, ягоды и цветы.

Свадебную церемонию Анжелика и Павел провели среди Карпатских гор с видом на заснеженную Говерлу.

Ранее Павел Вышебаба рассказывал историю знакомства с женой.