Серед Карпатських гір і за українськими традиціями: Вишебаба провів весільну церемонію з коханою

Закохані поділилися враженнями від свята в інстаграмі та показали світлини з цього особливого дня.

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Павло й Анжеліка вирішили провести церемонію лише для двох, але з дотриманням українських весільних звичаїв. Для цього вони одягнули вишиванки, на яких зображені всі області України, перев'язали руки рушником, співали народних пісень, переламували хліб і промовляли одне одному обітниці. Також подружжя запалило свічку родинного дерева.

Особливою деталлю святкування стала родинна скатертина, яку закохані створили власноруч за допомогою вибійки – давньої техніки ручного друку. На бавовняній тканині вони залишили різнокольорові відбитки дерев'яними різьбленими штампами із символами, які мають для них особливе значення. Серед зображень на скатертині були лисиці – вони для Павла символізують захист тварин і водночас нагадують про назву їхнього з коханою хутора Лисички. Також пара нанесла на тканину кіз, яких дуже любить Анжеліка, а ще рослини, ягоди та квіти.

Весільну церемонію Анжеліка і Павло провели серед карпатських гір із краєвидом на засніжену Говерлу.

Раніше Павло Вишебаба розповідав історію знайомства з дружиною.