Зибров, Педан и другие звезды показали свадебные фото и раскрыли секрет счастливых отношений

14 февраля – светлый праздник любви, но любовь – это не только объятия, подарки и романтика. Это ежедневная забота, внимание и взаимопонимание, особенно когда жизнь подбрасывает вызовы. В шоу-бизнесе это особенно заметно: гастроли и насыщенный график проверяют даже самые крепкие пары.

Продюсер и шоумен Евгений Фешак считает, что секрет крепких отношений – своевременность: быть рядом, посмеяться вместе, понять потребности партнера, а когда надо – дать пространство. Для него романтика не ограничивается Днем Валентина: "Но это хороший повод сделать что-то приятное своей половинке: поздравить, вручить небольшой подарок, подготовить сюрприз. И не обязательно, чтобы это было что-то масштабное или дорогое. Часто именно маленькие, неожиданные мелочи приносят больше всего радости".

24 Канал также пообщался с другими украинскими звездами, которые поделились собственными секретами гармоничных отношений и традициями празднования Дня влюбленных.

Павел Зибров

Павла и Марину Зибровых считают одной из самых крепких пар украинского шоу-биза. Они познакомились 33 года назад в Союзе предпринимателей-промышленников.

Я выступал на торжествах, а она работала советником по внешнеэкономическим вопросам. В зале было одно свободное место – я сел рядом. Посмотрел на нее и сердце сразу подсказало: это она. После мероприятия мы встретились на фуршете, обменялись телефонами. Я подарил ей свой календарик "Фабрики Киянка" с автографом. Так все и началось,

– вспомнил народный артист Украины.

Павел и Марина Зибровы / Фото пресс-службы певца

За годы вместе Павел и Марина прошли немало испытаний, однако любовь только окрепла. Певец считает, что секрет их отношений с женой заключается в доверии, откровенности, готовности обсуждать проблемы, а также способности находить компромиссы. "Упрямство еще никого не сделало счастливым, а любовь – это всегда диалог", – отмечает Зибров.

День святого Валентина он обычно проводит на сцене.

Пою о любви там, где собираются влюбленные. Такая уж моя судьба – быть рядом с любовью. А после концерта обязательно дарю любимые цветы Марине. И, конечно, весь гонорар – ей. Это уже наша добрая традиция,

– отметил исполнитель.

Марина и Павел Зибровы / Фото пресс-службы артиста

Наталка Карпа

В 2015 году певица выступала в туре вместе с группой АНТИТИЛА. Они с музыкантами приехали в Павлоград, родной город будущего мужа Наталки Карпы, чтобы поддержать его как кандидата на должность городского головы. Там исполнительница и Евгений Терехов познакомились, после чего каждый разъехался по своим делам. Позже мужчина начал работать с ветеранами российско-украинской войны, и пригласил артистку выступить в Днепровском госпитале, что стало началом их дальнейшего общения.

В сентябре прошлого года Наталка Карпа и Евгений Терехов отметили девятую годовщину брака. На протяжении этих лет они прошли через разные испытания, но сумели сохранить семью и остаться поддержкой друг для друга. У пары есть дочь Злата.

Наталка Карпа и Евгений Терехов на свадьбе / Фото пресс-службы певицы

По мнению певицы, главный секрет крепких отношений – умение слышать друг друга. Она сравнивает отношения с вазоном: если его не поливать, он засохнет, а если перелить – также может пропасть. "Бережная забота всегда дает свои плоды", – отмечает Наталка Карпа.

День Валентина для меня грустный праздник, потому что почти четыре года это время провожу без мужа. Джеки сейчас в 58 мотопехотной бригаде им.Выговского (знаменитая "Мамкина Черешня"), а я два года подряд готовлю коктейли в Negroni Aperitivo Bar, и собираю средства на нужды их бригады,

– поделилась артистка.

Что касается подарков, Евгений – настоящий романтик. Часто, находясь на фронте, он присылает цветы просто так, без случая, чтобы поднять настроение жене. Также он любит дарить красивые ювелирные украшения. Последний подарок – минималистичные серьги с гранатом, подобранные под цвет глаз и волос Наташи.

Наталка Карпа с мужем / Фото пресс-службы артистки

Сергей Танчинец

Сергей Танчинец познакомился со своей женой Юлианой в июле 2017 года в Радехове. Она приехала туда работать на фестивале, где выступала группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Это была наша первая встреча, но, если честно, мы тогда и не очень запомнили друг друга. Впоследствии, уже в 2020 году, Юлиана начала работу уже в команде группы, переехав в Киев. И наша личная история началась сквозь годы, гораздо позже,

– поделился певец.

Юлиана Корецкая и Сергей Танчинец / Фото пресс-службы артиста

По мнению Сергея Танчинца, крепкие отношения строятся на доверии, поддержке в сложные моменты и взаимном уважении. Для него важно стоять друг за друга "горой" и двигаться в одном направлении.

Сергей и Юлиана обычно отмечают День влюбленных не 14 февраля, а 13-го или 15-го, потому что в этот день они работают. Пара обменивается символическими подарками.

Я, конечно, дарю Юлиане цветы, потому что она их обожает и для нее это важно,

– подчеркнул певец.

Грандиозных празднований у пары нет – иногда это просто совместный просмотр фильма дома. Все зависит от их графика.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / Фото пресс-службы артиста

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич познакомился со своей женой Юлией в 2009 году на дискотеке от радиостанции Hit FM, где он работал ведущим. Будущая жена пришла на мероприятие вместе с друзьями Анатолия с 95-го Квартала, где в то время работала пиарщицей.

По мнению Анатолия, главный секрет их крепких отношений заключается в готовности идти на уступки и делать первый шаг. Благодаря этому пара уже 15 лет вместе и имеет троих детей: Алису, Лолиту и Нила.

Архивные фото со свадьбы Анатолия Анатолича и Юлы / Фото из инстаграма Юлии

Ведущий также отметил, что ему больше нравится дарить подарки.

В свое время на День влюбленных я подарил жене машину. Точнее, как раз за день до Дня всех влюбленных. А мне всегда вспоминается, что женщина в тот год мне подарила джинсы. Машины той уже нет, а вот джинсы у меня до сих пор есть. Это доказывает, что ее подарок был круче,

– с юмором отметил шоумен.

Анатолий Анатолич с женой / Фото пресс-службы шоумена

Алена Омаргалиева

Уже более десяти лет певица состоит в браке с Тамерланом (Юрием Толоконниковым). Пара познакомилась в социальных сетях: именно Тамерлан первым написал Алене с предложением сотрудничества. Совместная работа над проектом TamerlanAlena постепенно сблизила их, и уже через полтора года между артистами возникли чувства, что впоследствии переросли в крепкий брак.

Годы совместной жизни, испытания расстоянием и войной изменили их обоих – и как личностей, и как супругов. Сохранять гармонию в отношениях им помогают взаимная поддержка, глубокое понимание и любовь, что только крепнет в самые сложные периоды.

Алена Омаргалиева и Тамерлан на свадьбе / Фото пресс-службы артистов

Самая большая ценность для Алены и Тамерлана – это время, проведенное вместе с сыном Тимуром.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России Тамерлан стал на защиту Украины. "Быть женой военного – это учиться не поддаваться тревожным мыслям, сохранять в себе свет и веру и поддерживать друг друга даже на расстоянии", – отметила исполнительница.

Также она высказалась о Дне святого Валентина.

Для нас слово "праздник" и романтика давно приобрели другой смысл. Это не о датах в календаре или громких жестах, а о возможности быть рядом. Каждое такое мгновение – уже праздник,

– поделилась Алена Омаргалиева.

Александр Педан

Шоумен познакомился с будущей женой на городском хмельницком чемпионате КВН в середине 90-х. Он играл за команду своей школы, а Инна – за свою (у них была женская сборная).

Мы с Иннуськой подружились гораздо ближе, когда я пошел учиться в Хмельницкий национальный университет, а она начала работать там в фотолаборатории. У нее был стратегический объект – ксерокс, и она мне тихонько делала копии, иногда даже бесплатно. Подкармливала (смеется, – ред. 24 Канал),

– вспомнил Педан.

Телеведущий убежден, что фундамент крепких отношений – это прежде всего уважение, а также любовь, физическая близость и дети.

Александр и Инна Педаны / Фото пресс-службы артистов

Надо уважать друг друга в том деле, которым занимается любимый человек, его предпочтения и свободное время. Любовь, с*кс, интимные отношения – это тоже важная неотъемлемая часть. И дети: мне кажется, что они очень скрепляют семью. Наши точно! Мы их обожаем. Когда ты видишь, какая твоя жена мама, – это очень радует,

– отметил Педан.

14 февраля Александр и Инна стараются провести время вместе. "Это может быть ужин. Мы не любим выходить в День влюбленных по ресторанам – там обычно все забито. Хочется уделить время себе и семье. А еще мы дарим подарки друг другу и нашим детям, потому что они – плод нашей любви. Моя Инна и дочь Лера дарят мне что-то приятное и теплое. Ну, например, пижамы, носки или трусы – как раз за год изнашиваются. Самое приятное то, что это – внимание", – подчеркнул шоумен.

Александр Педан с семьей / Фото из инстаграма шоумена

Как показывают истории украинских звезд, крепкие отношения – это не только большие жесты на праздники, а ежедневная забота, внимание и взаимопонимание. Маленькие сюрпризы, готовность слушать и поддерживать друг друга даже в сложные времена делают любовь крепкой и долговечной.