"Профессиональный менеджер": Павел Зибров признался, сколько платит дочери за работу
Павел Зибров раскрыл, сколько зарабатывает его дочь Диана. Она уже много лет работает менеджером певца и, как оказалось, получает солидную долю от проектов.
Подробностями о доходах девушки артист поделился в интервью Алине Доротюк.
Так, по словам Павла Зиброва, привлечь Диану к семейному делу предложила жена Марина после того, как дочь окончила Институт международных отношений. Совместный путь в шоу-бизнесе семья начинала со скромных сумм.
У нас очень дружеские отношения. Я ее безгранично люблю, больше всех на свете. Горжусь ею, потому что она многое делает. Мы начинали с одной небольшой зарплаты лет 7–8 назад, когда она заканчивала университет,
– поделился музыкант.
Диана быстро доказала свой профессионализм: взяла на себя переговоры с заказчиками, организацию съемок, имидж отца и финансовые вопросы. Точной фиксированной ставки Зибров не назвал, однако признался, что гонорары менеджера напрямую зависят от ее стараний.
Свои проценты она зарабатывает. 20 процентов, 20, а не 10. Потому что хорошая реклама, хорошие деньги, она их обоснованно выставляет... как профессиональный менеджер,
– подчеркнул артист.
Музыкант также добавил, что семья живет втроем и ежемесячно тратит примерно 50–70 тысяч гривен на коммунальные услуги и еду. При этом наибольшие суммы из бюджета уходят на содержание коллектива и рабочие проекты.
Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн
А ранее Павел Зибров раскрыл сумму своего самого крупного гонорара за корпоратив.