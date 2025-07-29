Несколько тысяч долларов: Павел Зибров рассекретил свой самый большой гонорар
- Павел Зибров рассекретил, что его самый большой гонорар за корпоратив составлял 10 тысяч долларов.
- Недавно певец выступал на дне рождения блогера Кэнди Суперстар, которая потратила на празднование 3 миллиона гривен.
Народный артист Украины Павел Зибров рассекретил, какую наибольшую сумму получал за корпоратив. Он отметил, что обязательно спрашивает для кого будет выступать и кто еще из звезд приглашен.
Об этом Зибров рассказал в проекте "Тур звездами", передает Show 24. Ведущая Наталья Тур пообщалась с певцом на презентации клипа на песню "Пионы" Анны Тринчер.
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Павел Зибров признался, что его самый большой гонорар составлял 10 тысяч долларов. Такую сумму ему платить несколько раз. Народный артист Украины рассказал, что перед корпоративом спрашивает для кого и с кем должен выступать.
Потому что у меня было пару раз такое, что ОПЗЖ. Были за границей люди, которые сбежать из Украины, деньги вывезли, у них день рождения и они приглашали туда прийти. Нет, ни в коем случае. Меня не интересовали те деньги. Честь дороже,
– подчеркнул певец.
Павел Зибров в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Павел Зибров выступал на дне рождении Кэнди Суперстар
Недавно Зибров, к примеру, выступал на дне рождения блогера Кэнди Суперстар. Ведущей мероприятия была Леся Никитюк, гостей также развлекал Виталий Козловский. Вечеринка прошла в ковбойском стиле.
Мы познакомились с Кэнди на одной программе. Я удивился, когда на съемочную площадку мы подъехали. Я приехал на Toyota Land Cruiser-200. Думаю: "Козырно, нормально". Смотрю, рядом стоит Maybach или Rolls-Royce. Думаю: "Ого, крутая девушка",
– рассказал Павел Зибров.
Кстати, Кэнди Суперстар потратила на празднование 3 миллиона гривен.