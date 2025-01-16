Вышла на высокий уровень, – Павел Зибров рассекретил новую профессию своей дочери Дианы
Павел Зибров рассказал, что его 27-летняя дочь Диана осваивает новую специальность. Девушка учится и уже имеет много работы, по словам звездного отца.
Как оказалось, девушка занимается дубляжем и ей это хорошо удается. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ЖВЛ.
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Диана Зиброва ходит на курсы и активно работает, чем очень гордится ее папа-певец.
Она работает над собой. Сейчас уже вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете, дубляж? Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дублирования. Я думаю, что это возможно будет связано с ее профессией. Она дублирует все: документальные фильмы, художественные ленты, телевизионные программы, мультики. Работы очень много, и это ей нравится. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка,
– отметил Зибров.
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Что известно о Диане Зибровой
- Дочь известного украинского певца родилась 21 февраля 1997 года.
- Девушка получила образование в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.
- Сейчас Диана работает PR-специалистом своего отца, совмещая сразу несколько профессиональных направлений. "У нее – семь специальностей. Она и визажистка, и соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, не отдастся никто", – рассказывал ранее Павел Зибров. По его словам, дочь получает официальную зарплату за свою работу.
- Артист отмечал положительное влияние Дианы на его творчество и развитие карьеры.
- В ее личной жизни также все складывается успешно – девушка находится в длительных отношениях с бизнесменом Андреем Ищенко, с которым планирует пожениться.