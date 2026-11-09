Строит так, что рубашка заворачивается, – Зибров признался, почему чаще всего спорит с дочерью

Народный артист Украины Павел Зибров работает со своей 29-летней дочерью Дианой, которая занимает должность его концертного директора и PR-менеджера. Однако совместная работа не обходится без споров.

В беседе с изданием BLIK.ua певец рассказал, почему они чаще всего не могут прийти к согласию.

Она меня иногда строит так, что рубашка заворачивается. Бывает такое. Но все по делу, безусловно. Мы спорим,

– с улыбкой поделился певец.

Павел Зибров с дочерью / Фото с инстаграма pavlo_zibrov

Как пояснил Павел Зибров, чаще всего они не соглашаются друг с другом из-за разных взглядов на современную музыку и шоу-бизнес. Артист привык опираться на собственный многолетний опыт, тогда как Диана лучше понимает, что сейчас нравится молодой аудитории и какие тенденции становятся популярными.

Молодежь с опытным взрослым дядей начинает спорить. Я говорю: нет, по моему опыту, с моей жизненной высоты это должно быть так. А она говорит: нет, так уже немодно, так уже не нужно. Вот такие споры у нас бывают довольно часто – и это нормально. Самое главное – переспать с этим. А утром уже находим золотую середину,

– подытожил Зибров.

К слову, ранее Павел Зибров также рассказывал о рабочих отношениях с дочерью и даже раскрыл, сколько платит ей за работу.