Строїть так, що завертається сорочка, – Зібров зізнався, чому найчастіше сперечається з донькою

У розмові з виданням BLIK.ua співак розповів, через що вони найчастіше не можуть дійти згоди.

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Вона мене іноді строїть так, що завертається сорочка. Буває таке. Але все по справі, безумовно. Ми сперечаємося– з усмішкою поділився співак.

Павло Зібров з донькою / Фото з інстаграм-сторінки pavlo_zibrov

Як пояснив Павло Зібров, найчастіше вони не погоджуються одне з одним через різні погляди на сучасну музику та шоубізнес. Артист звик спиратися на власний багаторічний досвід, тоді як Діана краще розуміє, що зараз подобається молодшій аудиторії та які тенденції стають популярними.

Молодь із досвідченим дорослим дядьком починає сперечатися. Я кажу: ні, з мого досвіду, з моєї життєвої висоти це має бути так. А вона каже: ні, так уже немодно, так уже не треба. Ось такі тьорки в нас бувають досить часто – і це нормально. Найголовніше – переспати з цим. А на ранок уже знаходимо золоту середину– підсумував Зібров.

До слова, раніше Павло Зібров також розповідав про робочі стосунки з донькою та навіть розсекретив, скільки платить їй за роботу.