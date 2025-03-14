Авто дважды перевернуло, – Павел Зибров шокировал историей об аварии на своей первой машине

Каждый помнит свой первый опыт за рулем: для кого-то это были радостные эмоции, а кто-то испытывал страх и волнение. Павел Зибров признался, что для него начало вождения чуть не было фатальным.

Павел Зибров, который стал участником шоу "Вік на Вік", вспомнил одну из первых поездок за рулем. Он рассказал о жуткой ситуации для Нового канала, передает Show 24.

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Звезда украинской эстрады рассказал, что десятки лет назад с ним произошла страшная авария. Однако все завершилось хорошо.

Моя первая машина – "Жигули". Сел в нее и на второй же день разбил. Восстановлению не подлежала. Но я остался целым. Только перебил палец: у меня остался немного кривой мизинчик на левой руке, который до сих пор не сгибается,

– рассказал Павел Зибров.

Павел Зибров, Кэнди Суперстар и Фима Константиновский / Фото Нового канала

Певец добавил, что ДТП произошло на День Гусятина – поселка в Тернопольской области. Тогда он сидел за рулем только второй день.

Конферанс и мой друг Валера Астахов учил меня водить. Но на тот момент я плохо освоил навыки вождения. Поймал яму, авто дважды перевернуло. Мы с Валерой выпали из машины: я из дверей, он из окна. Но остались живы, к счастью,

– поделился артист.

Машина Павла Николаевича даже ненадолго осталась в поселке как памятник.

"В Гусятине на постаменте вместо советского танка Т-34 поставили разбитый "Жигули" Павла Зиброва. Так и остался на пьедестале на пару месяцев", – признался народный артист.

Заметим, недавно известная украинская актриса попала в ужасное ДТП. В машину Олеси Жураковской въехал другой водитель, который после инцидента скрылся.