Ушла к студенту: как Павел Зибров узнал об измене первой жены
- Павел Зибров рассказал о первом браке с Татьяной Самофаловой, с которой познакомился во время учебы в консерватории.
- Причиной развода стала любовь Татьяны к другому мужчине, что стало для Зиброва трагедией.
Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о своем первом браке. Также он раскрыл причину развода с женой.
Подробностями Зибров поделился в проекте "30+", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай. Первую жену певца зовут Татьяна Самофалова.
Павел Зибров и Татьяна Самофалова познакомились во время учебы в консерватории. Она – пианистка и на год моложе певца. Отец женщины – заслуженный артист Украины.
Посмотрел, влюбился, начал встречаться,
– рассказал Зибров.
После окончания консерватории Зибров ушел в армию. По словам мужчины, Татьяна "это время не выдержала". Женщина начала преподавать при капелле бандуристов, где в нее влюбился на три года младший студент Константин.
Она не сказала, что разлюбила меня. Я пришел из армии, а она уже была беременна. Я думаю, что от меня (смеется – 24 Канал). В мае я вернулся из армии и уже отношения были не те. Когда я в самоволку даже бегал, что-то не то было,
– вспомнил народный артист Украины.
Павел Николаевич не знал о Константине. Потом ему сказали, что Татьяна влюбилась в студента, однако певец не верил. Уже тогда у пары родился сын Сергей.
Когда я хотел забрать ее из роддома, говорила: "Не надо, меня отец заберет". Она поссорилась со мной. Я думал, что обидел ее. Все-таки приехали, забрали из роддома, но уже отношений не было. Мы еще определенный период жили с ее родителями, по разным комнатам. Я видел, что жизни нет, плохо не душе,
– признался Павел Николаевич.
Однажды певец проходил мимо капеллы бандуристов, где преподавала Татьяна, и увидел, что она идет за руки с каким-то парнем. Зибров понял, что жена влюбилась в другого.
Я спрятался за дерево и смотрел на них. У меня тряслось сердце. Я подбежал к нему, порвал ему плащ, расцарапал, у нас драка была. Я в этот вечер пришел, собрал чемодан, пластинки и книжки, позвонил другу. Он на жигулях приехал ко мне, говорю: "Перевези меня",
– поделился певец.
Павел Николаевич признался, что измена любимой стала для него трагедией. Он переживал за сына. Около 8 месяцев певец выпивал, также начал сильно курить.
Выпуск "30+" с Павлом Зибровым и Ольгой Сумской: смотрите видео онлайн
Что известно о втором браке Павла Зиброва?
Вторую жену Павла Зиброва зовут Марина. Они уже 32 года вместе. Влюбленные поженились в августе 1994 году, а в феврале 1997 у них родилась дочь Диана.
В недавнем интервью Маше Ефросининой Зибров признался, что у них с Мариной не было кризисов. Более того, певец заявил, что никогда не чувствовал, чтобы жена его ревновала.
По словам артиста, Марина привыкла, что вокруг мужа много женщин и к тому, что он уделяет им внимание: "Сначала где-то первый год, возможно, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов".