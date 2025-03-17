Павел Зибров шокировал признанием, что врал о своем возрасте: сколько на самом деле ему лет
- Павел Зибров признался, что годами скрывал свой настоящий возраст, заявив, что ему на самом деле 57, а не 67 лет.
- Причиной лжи о возрасте стала надежда на получение лучшей пенсии.
Павел Зибров удивил поклонников признанием. Он утверждает, что годами скрывал свой настоящий возраст.
И раскрыл причину такого решения. Сообщает Show 24 со ссылкой на интервью артиста в проекте ТСН "Наедине".
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Так, по словам Павла Зиброва, на самом деле ему не 67 лет, а 57.
Я хотел пенсию хорошую, мне пообещали, что у меня пенсия будет одну – две тысячи долларов Думаю: "Дай накину ту десятку лет". А пенсия не очень большая, поэтому, думаю, надо убрать эти 10 лет и быть уже нормально. 57 лет мне, и я счастливый человек,
– рассказал исполнитель.
"Я понимаю, что вы сейчас шутите", – отметила журналистка.
"Ну, не прошло, и не надо. Знаете, есть такая поговорка?", – ответил Зибров.
Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн
Напомним, в интервью Павел Зибров рассекретил свою пенсию.