Павел Зибров шокировал признанием, что врал о своем возрасте: сколько на самом деле ему лет

Павел Зибров удивил поклонников признанием. Он утверждает, что годами скрывал свой настоящий возраст.

И раскрыл причину такого решения. Сообщает Show 24 со ссылкой на интервью артиста в проекте ТСН "Наедине".

Вас также может заинтересовать Это был стыд, – Павел Зибров вспомнил конфуз, который произошел с ним на концерте

Так, по словам Павла Зиброва, на самом деле ему не 67 лет, а 57.

Я хотел пенсию хорошую, мне пообещали, что у меня пенсия будет одну – две тысячи долларов Думаю: "Дай накину ту десятку лет". А пенсия не очень большая, поэтому, думаю, надо убрать эти 10 лет и быть уже нормально. 57 лет мне, и я счастливый человек,

– рассказал исполнитель.

"Я понимаю, что вы сейчас шутите", – отметила журналистка.

"Ну, не прошло, и не надо. Знаете, есть такая поговорка?", – ответил Зибров.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Напомним, в интервью Павел Зибров рассекретил свою пенсию.