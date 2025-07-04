Павел Зибров раскритиковал Потапа и Винника, которые могут вернуться в украинский шоу-бизнес

По последним слухам, которые ходят в кругу звезд, Олег Винник, который сбежал из Украины в начале войны, и Потап, который раздает интервью российским журналистам, якобы настойчиво хотят вернуться в украинский шоу-бизнес. Более того, они уже над этим работают.

Однако Павел Зибров решил не молчать, а рассказал о своей позиции относительно этих артистов, пишет Show24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Народный артист заявил, что имеет собственное мнение и не собирается его менять, какими бы ни были песни или клипы у упомянутых артистов. Певец считает, что во время войны каждый взрослый человек должен иметь свою позицию, а Винник и Потап не относятся к этой категории.

Эти люди вообще не имеют никакой позиции. А беспринципных взрослых людей, которые не имеют опять же своей позиции, я не воспринимаю! И это в то время, когда идет война, вокруг смерти и разруха. Поэтому для меня, собственно, они вычеркнуты. Мне не хочется с этими людьми говорить, их слушать. Какими бы ни были у них песни, программы, клипы,

– высказался Зибров.

Павел Зибров / Фото из инстаграма певца

Кроме того, артист поделился планами на будущий дуэт. Оказалось, что Зибров уже поговорил с Артемом Пивоваровым, а тот с радостью согласился.

Напомним, что недавно Потап рассказал, как ему удалось уехать из Украины во время войны. По его словам, все это легально.