Павел Зибров раскритиковал Потапа и Винника, которые могут вернуться в украинский шоу-бизнес
- Павел Зибров раскритиковал Олега Винника и Потапа за их желание вернуться в украинский шоу-бизнес из-за отсутствия у них четкой позиции во время войны.
- Также Зибров планирует дуэт с Артемом Пивоваровым, с которым уже договорился о сотрудничестве.
По последним слухам, которые ходят в кругу звезд, Олег Винник, который сбежал из Украины в начале войны, и Потап, который раздает интервью российским журналистам, якобы настойчиво хотят вернуться в украинский шоу-бизнес. Более того, они уже над этим работают.
Однако Павел Зибров решил не молчать, а рассказал о своей позиции относительно этих артистов, пишет Show24 со ссылкой на ТСН.ua.
К теме "И снова страшная ночь": Эктор, Добрынин, Сумская и другие звезды отреагировали на обстрел Киева
Народный артист заявил, что имеет собственное мнение и не собирается его менять, какими бы ни были песни или клипы у упомянутых артистов. Певец считает, что во время войны каждый взрослый человек должен иметь свою позицию, а Винник и Потап не относятся к этой категории.
Эти люди вообще не имеют никакой позиции. А беспринципных взрослых людей, которые не имеют опять же своей позиции, я не воспринимаю! И это в то время, когда идет война, вокруг смерти и разруха. Поэтому для меня, собственно, они вычеркнуты. Мне не хочется с этими людьми говорить, их слушать. Какими бы ни были у них песни, программы, клипы,
– высказался Зибров.
Кроме того, артист поделился планами на будущий дуэт. Оказалось, что Зибров уже поговорил с Артемом Пивоваровым, а тот с радостью согласился.
Напомним, что недавно Потап рассказал, как ему удалось уехать из Украины во время войны. По его словам, все это легально.