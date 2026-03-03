Скандальный P Diddy досрочно выйдет из тюрьмы
- Шон Комбс, известный как P.Diddy, будет освобожден из тюрьмы на полтора месяца раньше.
- Комбса признали виновным в перевозке людей для проституции, он отбывает наказание в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.
Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, также известного как P.Diddy, досрочно освободят из тюрьмы.
Об этом сообщило издание Page Six.
Шон Diddy Комбс выйдет из тюрьмы на полтора месяца раньше – его дата освобождения была перенесена Федеральным бюро тюрем с 4 июня 2028 года на 25 апреля 2028 года.
Решение о досрочном освобождении связано с тем, что в ноябре 2025 года рэпера приняли в программу реабилитации от наркотической зависимости, участие в которой может сократить срок заключения.
Господин Комбс активно участвует в Программе стационарной реабилитации от наркотической зависимости (RDAP) и серьезно относится к процессу восстановления с самого начала. Он полностью вовлечен в работу, сосредоточен на развитии и настроен на позитивные изменения,
– заявлял тогда его представитель.
За что P.Diddy оказался за решеткой?
- Шон Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, когда он был арестован.
- Ему предъявили обвинения в сговоре с целью вымогательства, сексуальной эксплуатации и торговли людьми путем насилия, мошенничества или принуждения, а также в перевозке людей для проституции.
- После двухмесячного судебного разбирательства Diddy был признан виновным в перевозке людей для проституции и оправдан по остальным обвинениям.
- Рэпер отбывает наказание в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.
- Дату его освобождения меняли не впервые. Сначала Шон Комбс должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года, но в ноябре 2025 года срок был перенесен на 4 июня 2028 года после того, как он якобы нарушил несколько правил тюрьмы.