Американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль прокомментировал слухи о свидании с Дженнифер Энистон. На днях они поужинали в ресторане одного из отелей Западного Голливуда.

Репортер Access Hollywood спросил у Педро Паскаля, пытается ли он убедить Дженнифер Энистон присоединиться к сериалу "Одни из нас. Об этом информирует Show 24 со ссылкой на The New York Post.

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Или я пойду на ее шоу,

– ответил актер, имея в виду сериал "Утреннее шоу", где сыграла Энистон.

Когда у Педро Паскали спросили, пойдет ли он на "Утреннее шоу", тот ответил: "Я сделал бы все для Дженнифер". Кроме того, звезда сериала "Одни из нас" сказал, что Энистон – замечательный друг во время "кризиса".

Она тот человек. Она такой человек для всех. Это действительно так. Я думаю, лучший способ, которым я могу это описать, – я помню... Если вы находитесь на вечеринке и встречаетесь взглядом с Джен, она просто точно знает, что с вами происходит, и точно знает, как заставить вас чувствовать,

– высказался Педро Паскаль.

Он добавил – если ты на вечеринке "под кайфом", нужно встретиться взглядом с Дженнифер Энистон и "она быстро успокоит твою центральную нервную систему".

Напомним, что слухи о свидании Дженнифер Энистон и Педро Паскаля спровоцировал трехчасовой ужин актеров, который состоялся на выходных. Позже инсайдер сообщил Page Six, что между ними нет романа.