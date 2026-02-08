Ирина Билык пожаловалась на "жесткую" коммуналку: что ей ответила премьер Свириденко
- Певица Ирина Билык пожаловалась на высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги в соцсети Threads, что получило реакцию от премьер-министра Юлии Свириденко.
- Юлия Свириденко сообщила о решении правительства о перерасчете платежек за коммунальные услуги, отметив, что граждане будут платить только за фактически полученные услуги без необходимости подавать дополнительные заявления.
Певица Ирина Билык в соцсети Threads обратила внимание на высокие тарифы на коммунальные услуги. Ее сообщение неожиданно получило реакцию на самом высоком уровне – от премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Артистка иронично обыграла строчку из своего известного хита "Снег" в заметке в Threads.
Как Свириденко отреагировала на сообщение Ирины Билык?
"Друзья, снег не жестокий. Жестокая коммуналка", – написала Билык.
Сообщение быстро распространилось по сети и вызвало активное обсуждение среди пользователей.
На сообщение отреагировала Юлия Свириденко, которая сообщила, что правительство приняло решение о перерасчете платежек за коммунальные услуги. По ее словам, речь идет об оплате воды и тепла за период с 1 января, и граждане должны платить только за фактически полученные услуги. Она отметила, что контроль за перерасчетом возложен на поставщиков услуг, а подавать дополнительные заявления людям не нужно.
В ответ Ирина Билык поблагодарила премьер-министра за реакцию и внимание к проблеме. Певица отметила, что для многих украинцев вопрос коммунальных тарифов является чрезвычайно чувствительным и важным.
Свириденко объяснила перерасчет коммуналки
Юлия Свириденко поручила контролировать перерасчет платежек за коммунальные услуги, чтобы украинцы платили только за фактически полученные услуги.
Это должно произойти автоматически за период с 1 января и отразиться в платежках уже в феврале. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.