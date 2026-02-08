Артистка іронічно обіграла рядок зі свого відомого хіта "Сніг" у дописі у Threads.

Дивіться також Рекордний відсоток на комуналку: на що українці витрачали "зимову підтримку"

Як Свириденко відреагувала на допис Ірини Білик?

"Друзі, сніг не жорстокий. Жорстока комуналка", – написала Білик.

Повідомлення швидко поширилося мережею та викликало активне обговорення серед користувачів.

На допис відреагувала Юлія Свириденко, яка повідомила, що уряд ухвалив рішення щодо перерахунку платіжок за комунальні послуги. За її словами, йдеться про оплату води та тепла за період з 1 січня, і громадяни мають сплачувати лише за фактично отримані послуги. Вона наголосила, що контроль за перерахунком покладено на надавачів послуг, а подавати додаткові заяви людям не потрібно.

У відповідь Ірина Білик подякувала прем’єр-міністерці за реакцію та увагу до проблеми. Співачка зазначила, що для багатьох українців питання комунальних тарифів є надзвичайно чутливим і важливим.

Свириденко пояснила перерахунок комуналки