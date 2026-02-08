Артистка иронично обыграла строчку из своего известного хита "Снег" в заметке в Threads.

Как Свириденко отреагировала на сообщение Ирины Билык?

"Друзья, снег не жестокий. Жестокая коммуналка", – написала Билык.

Сообщение быстро распространилось по сети и вызвало активное обсуждение среди пользователей.

На сообщение отреагировала Юлия Свириденко, которая сообщила, что правительство приняло решение о перерасчете платежек за коммунальные услуги. По ее словам, речь идет об оплате воды и тепла за период с 1 января, и граждане должны платить только за фактически полученные услуги. Она отметила, что контроль за перерасчетом возложен на поставщиков услуг, а подавать дополнительные заявления людям не нужно.

В ответ Ирина Билык поблагодарила премьер-министра за реакцию и внимание к проблеме. Певица отметила, что для многих украинцев вопрос коммунальных тарифов является чрезвычайно чувствительным и важным.

