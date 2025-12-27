27 декабря, 15:33
В 65 лет умер участник легендарной группы The Cure Перри Бамонте
Основні тези
- Перри Бамонте, гитарист группы The Cure, умер 26 декабря в возрасте 65 лет из-за болезни.
- Музыкант участвовал в записи нескольких альбомов The Cure, и был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.
26 декабря умер Перри Бамонте, гитарист легендарной группы The Cure. Музыканту было 65 лет.
О смерти сообщили участники коллектива на их официальном сайте, передает 24 Канал.
Перри Бамонте умер во время рождественских праздников у себя дома. Причиной смерти стала болезнь.
Тихий, глубокий, интуитивный, верный и чрезвычайно творческий, "Тедди" был теплой душой и неотъемлемой частью истории The Cure,
– написали участники группы.
Что известно о музыкальной карьере Перри Бамонте?
- Музыкант присоединился к гастрольной команде The Cure в 1984 году, а в 1990 стал полноценным участником группы сначала как клавишник, позже играл на гитаре и других инструментах.
- Перри Бамонте участвовал в записи таких культовых альбомов группы, как Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers и The Cure. Он оставался участником группы до 2005 года, а затем вернулся к The Cure в 2022 году, как пишет Guardian.
- Известно также, что Перри Бамоне был бас-гитаристом в группе Love Amongst Ruin.
- В 2019 году музыкант был введен в Зал славы рок-н-ролла вместе с The Cure.