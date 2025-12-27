В 65 лет умер участник легендарной группы The Cure Перри Бамонте

26 декабря умер Перри Бамонте, гитарист легендарной группы The Cure. Музыканту было 65 лет.

О смерти сообщили участники коллектива на их официальном сайте, передает 24 Канал.

Перри Бамонте умер во время рождественских праздников у себя дома. Причиной смерти стала болезнь.

Тихий, глубокий, интуитивный, верный и чрезвычайно творческий, "Тедди" был теплой душой и неотъемлемой частью истории The Cure,

– написали участники группы.

Что известно о музыкальной карьере Перри Бамонте?