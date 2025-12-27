27 грудня, 15:33
У 65 років помер учасник легендарного гурту The Cure Перрі Бамонте
Основні тези
- Перрі Бамонте, гітарист гурту The Cure, помер 26 грудня у віці 65 років через хворобу.
- Музикант брав участь у записі кількох альбомів The Cure, і був введений до Зали слави рок-н-ролу у 2019 році.
26 грудня помер Перрі Бамонте, гітарист легендарного гурту The Cure. Музиканту було 65 років.
Про смерть повідомили учасники колективу на їхньому офіційному сайті, передає 24 Канал.
До теми Не стало Пета Фінна: актор серіалу "Друзі" тривалий час боровся з онкологією
Перрі Бамонте помер під час різдвяних свят у себе вдома. Причиною смерті стала хвороба.
Тихий, глибокий, інтуїтивний, вірний та надзвичайно творчий, "Тедді" був теплою душею та невіддільною частиною історії The Cure,
– написали учасники гурту.
Що відомо про музичну кар'єру Перрі Бамонте?
- Музикант приєднався до гастрольної команди The Cure у 1984 році, а в 1990 став повноцінним учасником гурту спочатку як клавішник, пізніше грав на гітарі та інших інструментах.
- Перрі Бамонте брав участь у записі таких культових альбомів гурту, як Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers та The Cure. Він залишався учасником групи до 2005 року, а згодом повернувся до The Cure у 2022 році, як пише Guardian.
- Відома також, що Перрі Бамоне був бас-гітаристом у гурті Love Amongst Ruin.
- У 2019 році музиканта було введено до Зали слави рок-н-ролу разом із The Cure.