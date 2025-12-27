У 65 років помер учасник легендарного гурту The Cure Перрі Бамонте

26 грудня помер Перрі Бамонте, гітарист легендарного гурту The Cure. Музиканту було 65 років.

Про смерть повідомили учасники колективу на їхньому офіційному сайті, передає 24 Канал.

Перрі Бамонте помер під час різдвяних свят у себе вдома. Причиною смерті стала хвороба.

Тихий, глибокий, інтуїтивний, вірний та надзвичайно творчий, "Тедді" був теплою душею та невіддільною частиною історії The Cure,

– написали учасники гурту.

Що відомо про музичну кар'єру Перрі Бамонте?